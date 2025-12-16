Нефть дешевле только даром. Как будет выкручиваться Минфин России

Исходя из налоговой стоимости нефти сорта Urals за ноябрь, в декабре нефтегазовые доходы российского бюджета упадут до минимального уровня с пандемийного 2020 года. Поступления в бюджет будут почти на четверть меньше, чем в ноябре, и составят примерно половину от того, что перечислили в казну нефтяные компании в декабре 2024 года. Более того, судя по происходящему на мировом рынке, можно смело прогнозировать, что в январе 2026 года ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета будет, как минимум, не лучше.

Агентство Reuters подсчитало, что российские нефтегазовые компании заплатят в бюджет в декабре текущего года 410 миллиардов рублей. Это почти на четверть (если быть точным – на 24%) ниже, чем в ноябре, и на 49% – то есть почти вполовину – не дотягивает до того, что министерство финансов получило в декабре 2024 года.

Основанием для этой оценки послужила опубликованная министерством экономического развития оценка среднего уровня цены нефти Urals за ноябрь, которая будет использоваться нефтяными компаниями при расчете декабрьских налогов. Подчиненные главы экономического ведомства Максима Решетникова насчитали 44 доллара и 87 центов. Это на четверть (или на 14 с небольшим долларов) за баррель меньше, чем заложено в последней, пересмотренной в октябре версии федерального бюджета.

После введения американских санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла" скидки на российскую нефть к североморскому сорту Brent взлетели в среднем до 20 долларов за баррель, а в некоторые моменты российским нефтяникам приходится расширять дисконт и до 25 долларов. Например, с начала декабря в черноморских портах, по данным агентства Argus, российская нефть отгружается по 38 долларов, а на Балтике – на три доллара дороже. И это при том, что Brent торгуется в диапазоне от 61 до 64 долларов. Чем объясняется более высокая скидка в портах на Черном море после украинских атак, в том числе в Новороссийске, объяснять излишне.

Но вернемся к бюджету, который попал под двойной удар. Ниже прогноза оказалась не только цена нефти, но и курс доллара, который также влияет на размер поступлений далеко не лучшим образом. Ни заложенных в последней версии бюджета на 2025 год 86 рублей и 10 копеек за доллар, ни фигурирующих в бюджете 2026 года 92 рублей 20 копеек (эти копейки по всей видимости должны придать прогнозу иллюзию точности и выверенности, но с учетом того, насколько этот прогноз далек от реальности, выглядят достаточно жалко) на горизонте 2-3 месяцев пока не просматривается.

Уже сейчас очевидно, что бюджетный дефицит, дважды пересмотренный депутатами в сторону увеличения, будет еще выше. Единственный способ обеспечить расходную часть – занимать еще больше, что далеко не лучшим образом скажется на процентах, под которые приходится занимать. Госдолг растет быстрее, чем планировал Минфин, а значит, растет и стоимость его обслуживания, которую тоже приходится покрывать за счет новых займов. Но это еще не самая большая проблема. На рост бюджетного дефицита, как на "проинфляционный" фактор, могут среагировать в Банке России. Снижение ключевой ставки, которого как манны небесной ждут в правительстве, может быть опять отложено.

Тем более, что уже сейчас, исходя из текущих цен на Urals, можно прогнозировать, что средняя за декабрь цена, на основании которой нефтегазовые компании будут считать свои налоги в январе 2026 года, окажется сильно ниже заложенных в бюджете 2026 года 59 долларов за баррель. То есть в январе о бюджете, который отвечал бы написанным в Минфине и принятым депутатами параметрам, мечтать не приходится.

В голову приходит мысль об экономии и страшное слово "секвестр" (сокращение расходов), которым в конце 90-х родители пугали непослушных детей. Только вот не совсем понятно, на чем (или на ком) министр финансов Антон Силуанов может себе позволить сэкономить. Остановить социальные выплаты, военные расходы или содержание силовиков – это в нынешних обстоятельствах чревато последствиями. Причем по законам военного времени почетной отставкой дело может не ограничиться. А на всем остальном бюджет следующего года и без того уже сэкономил, дальше резать некуда. Так что придется заново договариваться с Банком России о том, чтобы там либо смягчили свою позицию по инфляции, либо уже наконец начали считать ее как-то по-другому. В конце концов, официальной статистике население все равно не верит, о чем говорит постоянный разрыв между наблюдаемой инфляцией и официальной.

Аргументом в пользу такого подхода может послужить и выступление Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором президент фактически объявил о завершении "мягкой посадки" и дал отмашку "на взлет": "Полагаю, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию".

Вот только в Банке России могут к чаяниям правительства и командам Путина не прислушаться: будут кивать на вышедший в декабре-январе из берегов бюджетный дефицит, грустно качать головами и разводить руками – дескать, мы же вас предупреждали. И тут миру и согласию в финансово-экономическом блоке придет конец. Начнутся поочередные походы в Кремль с кляузами и перекладыванием друг на друга ответственности за продолжение уже внепланового охлаждения экономики и за отрицательный рост всех показателей, кроме инфляции. Одним словом, россиян в январе ждет шоу. А вот с деньгами будет не очень.