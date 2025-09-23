Скинуться на войну придется всем. Как спасают российский бюджет

После того, как глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после снижения ключевой ставки до 17% твердо обусловила дальнейшее снижение ключевой ставки ужесточением бюджетной политики, фокус внимания переключился на финансовое ведомство, которое пока не в состоянии выполнить все установки Владимира Путина, высказанные на Восточном экономическом форуме. Похоже, главный упор Минфин собирается сделать на очередное повышение налогов, которое коснется всех без исключения.

С подачи агентства Reuters, которое со ссылкой сразу на четыре правительственных источника написало, что при подготовке бюджета следующего года обсуждается повышение налога на добавленную стоимость с нынешних 20 до 22%, подъем НДС стал главной темой обсуждения в российском деловом и экспертном сообществе. Мера довольно радикальная, более того, она никак не согласуется с высказанным Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме тезисом о том, что бюджет следующего года должен быть сбалансированным, но не за счет сокращения расходов или повышения налогов.

Очевидно, что в нынешних обстоятельствах все три путинские установки выполнить нереально. Так что повышение НДС – весьма вероятный сценарий, хотя официального подтверждения этого пока нет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков от комментариев на эту тему отказался и послал журналистов в правительство. И судя по тому, что проект бюджета, который менее чем через неделю – 29 сентября – должен быть внесен в Государственную думу, а Минфин его еще даже не представил в правительство на согласование, окончательного решения пока не принято.

Тем не менее, если ориентироваться на все, что рассказал с начала сентября министр финансов Антон Силуанов, получается следующая картина. Расходы сокращать не будут, но и 20-процентного роста расходных статей, как в последние два года, ждать не стоит. Совсем без дефицита, судя по всему, обойтись не получится, но и слишком сильно наращивать госдолг, который становится слишком дорогим в обслуживании, министр финансов не собирается. Ужесточение бюджетной политики должно дать возможность Банку России продолжать снижение ключевой ставки. На Московском финансовом форуме Силуанов сказал, что его ведомство ориентируется на среднюю ставку в 2026 году на уровне 12-13% годовых.

Еще одна, относительно новая установка: бюджет должен быть устойчивым, в том числе и к вероятному ужесточению санкций со стороны развитых стран в отношении российского нефтегазового сектора. Еще в начале лета, на Петербургском экономическом форуме, такая постановка вопроса всем (кроме разве что осторожной главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной) могла показаться неуместной. Тогда все обсуждали перспективы отмены или смягчения санкционного давления и возвращения в Россию иностранных инвесторов. Теперь все иначе. Наученный горьким опытом этого года, Минфин готовится к еще большему сокращению поступлений от нефтегазового сектора и решает задачу снижения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

В этих условиях замещение этого не слишком надежного источника доходов чем-то более надежным выглядит вполне логичным. Состоявшееся в этом году повышение налогов ожиданий не оправдало. Основную часть роста доходов должен был принести рост налога на прибыль с 20 до 25%. Да вот беда, налог этот платится только если есть прибыль. А прибыль российских компаний в этом году обвалилась, как и доля в принципе прибыльных компаний в российской экономике.

Так что повышение налога на добавленную стоимость, который автоматически включается в цену любого товара, – самый надежный способ залатать дыру в бюджете. Фактически, если Минфин пойдет именно по этому пути, это будет означать, что всем без исключения россиянам – бюджетникам, пенсионерам, безработным, мультимиллионерам – будет предложено банально скинуться на то, чтобы залатать дыру в бюджете. Дыру, которой страна обязана войне и непомерному росту военных расходов.

Главное же заключается в том, что Банк России ориентируется не только (и даже не столько) на то, какой бюджет сверстают подчиненные Силуанова и как они его потом будут исполнять, сколько на инфляцию. А с точки зрения инфляции повышение оборотного налога, который автоматически добавляется в цену всех продающихся в стране товаров, – не лучшее решение. Именно об этом предупреждает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, которому идея явно не нравится. "Это может привести к тому – он [НДС] все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, – что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее", – заявил он на Международном экономическом форуме в столице непризнанной Южной Осетии – Цхинвале. Возможно, именно это пока останавливает Минфин от того, чтобы публично подтвердить неприятную новость. И ключевое слово тут "пока", поскольку другого более или менее надежного варианта у Силуанова и его подчиненных, похоже, нет.