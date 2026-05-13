Бежавший из РФ бывший замминистра Буцаев объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева. Информацию об этом "Медиазона" обнаружила в базе ведомства. Буцаев в прошлом месяце ушёл в отставку и уехал из России.

По какой именно статье Уголовного кодекса возбудили дело против бывшего чиновника, в карточке розыска не уточняется. Утром 13 мая агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Буцаев проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано Дело связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО), которым ранее руководил Буцаев. В ходе расследования обвинение предъявили двум бывшим топ-менеджерам организации Екатерине Степкиной и Максиму Щербакову, утверждает ТАСС. Ранее "Ведомости" и ряд телеграм-каналов писали также о том, что дело по статье о мошенничестве возбуждено и против административного директора РЭО Юрия Валдаева.

В конце апреля "Ведомости" сообщили, что Буцаев на фоне уголовного дела "оперативно" уехал из России. 22 апреля было подписано распоряжение о его отставке, как сообщалось, "по собственному желанию". По информации журналистки Фариды Рустамовой, основателя издания Faridaily, Буцаев уехал из России ещё до отставки, 18 апреля, после того, как его "предупредили" об "угрозе уголовного дела после начала волны репрессий против элит". "Ведомости" писали, что он уехал в Минск, а оттуда "вылетел в неизвестном направлении". По данным Faridaily, Буцаев через Минск уехал в Тбилиси, а 30 апреля уже находился в США. Сам он не комментировал ни свой отъезд, ни уголовное дело.

Буцаев возглавлял РЭО, которая занимается главным образом проблемой утилизации мусора, дважды в 2019-2025 годах, в это время он успел побывать также первым вице-губернатором Белгородской области. Его называли одним из кандидатов на должность губернатора, однако он вернулся в РЭО, а губернатором стал Вячеслав Гладков. В марте 2025 года Буцаев перешёл на должность замминистра природных ресурсов.

"Отъезд Буцаева — первый известный случай бегства из страны чиновника правительства в период активизации репрессий против элиты в последние два года", - подчёркивает Faridaily.