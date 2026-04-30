"Ведомости": бывший замминистра Буцаев уехал из РФ

Бывший заместить министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, ранее возглавлявший Российский экологический оператор (РЭО), уехал из страны сразу же после сообщения о его отставке. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника. Как отмечает издание, поспешный выезд Буцаева связан с уголовными делами, возбуждёнными в связи с деятельностью его бывшей организации.

Как пишут "Ведомости", Буцаев выехал в Минск сразу же после того, как 22 апреля вышло распоряжение о его отставке, и вылетел из Минска в неназванном направлении.

Ряд анонимных Telegram-каналов ранее писал о том, что против административного директора РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело по статье о мошенничестве, и источник "Ведомостей" это подтвердил. Утверждается, что в материалах дела фигурирует и сам Буцаев.

Буцаев возглавлял РЭО, которая занимается главным образом проблемой утилизации мусора, дважды в 2019-2025 годах, в это время он успел побывать также первым вице-губернатором Белгородской области. Его называли одним из кандидатов на должность губернатора, однако он вернулся в РЭО, а губернатором стал Вячеслав Гладков, получивший общероссийскую известность после российского вторжения в Украину. В марте 2025 года перешел на должность замминистра природных ресурсов, с которой был отправлен в отставку 22 апреля 2026 года.

Официально об отъезде Буцаева не сообщалось, сам он не давал комментариев.