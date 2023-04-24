Беженцы из Чечни объявили голодовку в Хорватии из-за продления ареста

Шестеро беженцев из Чечни объявили голодовку из-за продления им ареста в закрытом депортационном лагере в Хорватии. Об этом рассказывают Кавказ.Реалии.

Беженцы находятся в лагере Ежево с ноября 2022 года. По словам представителя "Ассамблеи чеченцев Европы" Исы Дадуева, суд продлил им арест ещё на три месяца, хотя доказательств их причастности к экстремизму или радикальным течениям нет.

В ноябре в Хорватии задержали порядка 50 уроженцев Чечни, эмигрировавших из России. По словам Дадуева, их принуждали подписать отказ от заявлений на убежище. Беженцев перевели в депортационный лагерь, чтобы провести "проверку на причастность к экстремизму". "К ним не просто плохое отношение. Помимо угроз и оскорблений применяется сила", – говорил тогда Дадуев. По его информации, беженцы не планируют оставаться в Хорватии, а хотят уехать в другие страны Европы.