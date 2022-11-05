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Чеченские активисты провели антикремлёвский пикет в Мюнхене

Активисты чеченского оппозиционного движения 1ADAT провели антикремлёвский пикет перед консульством России в Мюнхене в Германии. Ачастники акцию назвали Россию террористическим государством.

На площадке у консульства собрались порядка 30 активистов – представители чеченской диаспоры, к которым присоединился активист из башкирского национального движения. Они развернули флаги непризнанной Чеченской республики Ичкерия, плакаты с надписями: "Продолжим борьбу наших предков", "Чечня – концлагерь России", "Не забудем геноцид нашего народа", передаёт Кавказ.Реалии.

Организатор акции, представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в ходе мероприятия сказал, что раньше Кремль вешал ярлык террористов на чеченцев, а сейчас мир видит, что Россия "сама террористическое государство", передаёт Кавказ.Реалии.

Ранее резолюции с признанием России страной-террористом или страной-спонсором террориста приняли парламенты несколько европейских стран и ПАСЕ, Сенат Конгресса США в июле призвал признать Россию страной-спонсором терроризма Белый дом.

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