Безрассудный пенсионер. Как Путин решил урвать клок сена

Создатель сайта "Путинизм" Артем Круглов ведет интенсивные исследования прошлого "национального лидера". С 2019 года на ютьюбе выходит пользующийся успехом документальный сериал "Путинизм как он есть" – экранизация расследований, опубликованных на его сайте. Этот разговор с создателем "энциклопедии путинизма" посвящен психическому состоянию Путина и последствиям его несостоявшегося блицкрига в Украине.

– Артем, о том, что Путин психически нездоров, говорят не только обыватели, но и серьезные аналитики. Недавняя статья в журнале Foreign Policy называлась "Не спятил ли Путин?". При этом многие эксперты говорят, что ничего безумного в его поведении нет, а напротив, он предельно рационален. Истина где-то посередине?

Это родео на "Запорожце". Только "Запорожец" тут – вся Россия. Да и свою судьбу он поставил на кон

– В официальной автобиографии Путина, в книге “От первого лица", которая вышла еще в 2000 году, есть такой эпизод. Путин вспоминает, как в молодости ехал он как-то на "Запорожце" со своим тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым. Леонид Усвяцов – это уголовный авторитет Лёня-Спортсмен, который отсидел 20 лет и был убит в разборках в Петербурге в 1994 году.

Но тут дело было в середине 1970-х, еще задолго до всего этого. Путин и Усвяцов ехали на "Запорожце" где-то на Карельском перешейке. Дело было летом. Навстречу шел грузовик с сеном. У Путина окно открыто, и он раз – и решил урвать кусок сена прямо с встречной машины. И то ли слишком сильно высунулся, то ли еще что – но "Запорожец" встал на два колеса и поехал как на родео. Путин с сеном в окне.

Чудом "Запор" встал опять на четыре колеса. В автобиографии Путин признается, что сам до сих пор не может объяснить, зачем он тогда полез из окна "Запора" на полном ходу и чуть не погиб вместе с пассажиром. "Наверное, сено слишком вкусно пахло", – сказал Путин журналистом.

Ничто так не развивает задатки психопата, как абсолютная власть и безнаказанность

Как свидетельствует Николай Ващилин, который занимался с Путиным в одной секции дзюдо, – больше Лёня-Спортсмен никогда с Путиным в одной машине ездить не рисковал.

То есть известный образ, что Путин – это такой холодный расчетливый кагэбэшник, окруженный аналитиками, который выверяет каждый шаг, не говорит и не делает ничего лишнего – не совсем соответствует действительности. Этот человек вполне способен на импульсивные поступки под влиянием эмоций, которые он и сам объяснить не в состоянии.

Плюс ничто так не развивает задатки психопата, как абсолютная власть и безнаказанность.

–​ Так все-таки рационален ли Путин в своем решении начать войну с Украиной?

– Я считаю, что нет. Это родео на "Запоре". Только "Запор" тут – вся Россия. Да и свою судьбу он поставил на кон, я думаю.

Но с другой стороны, а был ли психически здоров Каддафи? И он, кстати, тоже влезал во все войны и конфликты по периметру Ливии. Был ли психически здоров Иди Амин – каннибал и диктатор Уганды, который в конце своего правления начал войну с соседней Танзанией, проиграл ее и потерял власть?

Можно вспомнить и Наполеона. Он не был каннибалом, не был бедуином, который строил джамахерию. Это был один из образованнейших людей Европы того времени. У него в артиллерийском училище экзамен по математике Лаплас принимал.

Путин – типичный русский дед-пенсионер, который не умеет пользоваться интернетом, живет телевизором

В 1808 году, два века назад, Наполеон ввел войска в Испанию, которую он вообще не считал за военного противника – испанская армия была на порядок слабее французской. Испанскую элиту Наполеон всерьез не воспринимал, и было за что. Испанский народ не видел в упор. Он просто выгнал испанского короля и посадил на трон своего брата, на французских штыках.

И вдруг поднялся этот самый народ, который осознал, что соседи-французы пришли вытирать об них ноги, "поставить под вопрос испанскую государственность", выражаясь словами Путина. И всё – началась война в Испании, или "война на Полуострове" в западной историографии. На этом полуострове Наполеон похоронил 300 тысяч солдат, которых ему потом очень недоставало – в Москве осенью 1812 г.

Недооценка противника, недооценка воли народа – частая ошибка завоевателей-империалистов. Даже тех, у кого в школе Лаплас преподавал, а не Лёня-Спортсмен.

–​ Нет сомнений, что на настроения в Кремле серьезно повлияла пандемия. Путин боится заразиться коронавирусом, поэтому приняты беспрецедентные меры безопасности вроде длиннющих столов и долгого карантина для всех, кто с ним общается. Вы замечали прежде, что он так заботится о своем здоровье, или это феномен последнего времени?

Он сам стольких отравил, что стал бояться пить на приемах

– Началось все с боязни отравления. Он сам стольких отравил, что стал бояться пить на приемах. Когда ему дарили картины – ФСО брало соскобы с холстов и рам. Вдруг полонием пропитали. С ковидом он впал просто в какой-то животный страх, отгородился от мира.

Но главное все-таки не в этом. Путин, как ни странно, это – типичный русский дед-пенсионер, который не умеет пользоваться интернетом, живет телевизором. Путин – телезритель №1, который сам потребляет те помои, которые вырабатывает его машина пропаганды.

Помните, как в фильме Оливера Стоуна он на полном серьезе говорил про испанского диспетчера, который видел, как украинский самолет сбил малайзийский "Боинг". "Диспетчер Карлос", выдуманный путинской пропагандой, материализовался в мозгу самого Путина.

–​ Несомненна одержимость Путина Украиной. Я слышал много "народных" версий: например, что он решил отомстить за гонения на Медведчука или так болезненно реагирует на то, что украинцы его называют "ху*ло". Разумеется, причины гораздо серьезней. Какая, на ваш взгляд, главная?

Януковича выгнал украинский народ. Путин это воспринял как личное оскорбление

– Я думаю, все началось с одержимости Януковичем. С 2004 года Путин упорно и фанатично толкал во власть Януковича. Чем он ему приглянулся – не знаю. Донецкий уголовник, в 90-е годы – откровенный мафиози, при этом в отношениях с Путиным – шестерка, по 4 часа ждал в Крыму, пока Путин опаздывал и развлекался где-то с "Ночными волками".

Януковича выгнал украинский народ. Путин это воспринял как личное оскорбление.

Кроме того, еще раньше, в 2011 г. случилось еще одно событие. Убили и свергли Каддафи. Говорят, Путин воспринял это близко к сердцу. Нефтяной диктатор, столько лет у власти, столько миллиардов – поймали и забили до смерти.

Все это вылилось в страх перед улицей, перед народным протестом. Ожили параноидальные идеи, привитые еще в КГБ: заговор Запада, кругом ЦРУ, "майданные технологии".

Уязвленный тем, что его ставленника выгнали с Украины, Путин стал мстить этой стране и ее народу. С годами это сильно усугубилось идеологически. Видимо, с подачи Мединского – псевдоисторика и русского шовиниста по совместительству.

Если в 2014 году была просто "борьба с фашизмом" и кознями НАТО, то к 2022 году Путин заговорил уже языком черносотенцев начала 20-го века, деникинцев и нацистов из русской белой эмиграции. Он стал вообще отрицать право Украины на существование.

–​ Те, кто был уверен, что Путин на такую авантюру не пойдет, говорили, что у чиновников недвижимость на Западе, их дети учатся в западных школах и университетах, а жены и любовницы любят шопинг в Милане и Париже. Почему этот весомый аргумент перестал работать?

– Это все так. Но Мединский – тоже чиновник высокого ранга. Министр культуры, советник Путина по украинскому вопросу. Патрушев с его животной ненавистью к Западу – чиновник еще более высокого ранга. Этих идейных фашистов не много – но власть-то у них, как оказалось.

–​ Очевидно, что блицкриг не удался и такой международной реакции Путин не ожидал. Может ли он капитулировать или хотя бы отступить?

Захват Украины – это огромное поле для грабежа

– Вряд ли. Будет еще эскалация, я думаю. Осада городов, новое Сараево, Дубровник. Будут гнать войска на прорыв, чтоб окружить ВСУ на юго-востоке, окружить Киев, создать котлы. Будут пытаться задавить протесты внутри страны. Rodeo must go on.

–​ Мы мало что знаем о ближнем круге Путина, но появляются сообщения, что он сильно изменился за последние годы и теперь состоит исключительно из силовиков. По вашим сведениям, это так?

– Сильно выросло влияние Шойгу и ГРУ. Причем для них война представляет корыстный интерес. ГРУ – это теперь типа КСИР в Иране. Они воюют, они убивают, они же занимаются бизнесом в РФ и на подконтрольных территориях – в ДНР, Сирии, Венесуэле. Захват Украины – это огромное поле для грабежа. А если создать на левом берегу Днепра большую ДНР, как они хотят, – какую-нибудь "Федеративную республику Украина", узкий круг бандитов в погонах сможет поднять большие деньги.

–​ В России почти не осталось независимой социологии, но те опросы, которым можно хотя бы отчасти доверять, демонстрируют значительную поддержку "спецоперации" (как они это называют) в Украине. Вы считаете, что одобрение в самом деле так велико, и могут ли санкции поменять настроения масс?

– Есть шикарная книга английского историка Ричарда Эванса: "Третий рейх. Дни триумфа. 1933–39". В ней, на основе огромного количества материалов – писем, личных дневников, мемуаров частных лиц – показана эволюция немецкого общества под влиянием пропаганды ненависти и милитаризма после прихода Гитлера к власти. Как постепенно исчезало критическое мышление, сопротивляемость пропаганде, просто логика и здравый смысл.

Как постепенно внедрялась мысль, что захват соседних стран и территорий – это нормально, это "по праву", это защита немецкого языка и культуры.

Как люди, посмотрев в 1940 г. фильм "Вечный жид" – дешевую пропагандистскую поделку, писали в личных дневниках нечто типа: "У меня открылись глаза! Если раньше еще было сочувствие к ним, то теперь я все понял!" и т. п.

Влияние многолетней путинской пропаганды ненависти к независимой Украине, к Западу, к либеральным ценностям – велико. Не стоит сбрасывать это со счетов.

Путинская великодержавная пропаганда – это наркоз, самообман, в который многие хотят верить

Плюс имеет место достаточно болезненный комплекс неполноценности в массовом сознании. Ведь нынешняя Россия – не великая держава, экономически это страна третьего мира. Сами русские как нация – вымирают, замещаются иммигрантами. Это тоже факт, который не скрыть. Путинская великодержавная пропаганда – это такой наркоз, самообман, в который многие хотят верить.

Все это будет выветриваться далеко не сразу, по мере войны и экономического краха.

– Вы много лет изучаете "путинизм". Есть ли у вас ощущение, что этой эпохе приходит конец?

– Я могу сказать только, что маски сброшены. Что есть Путин – теперь видно невооруженным взглядом. Чудовище, вышедшее из недр КГБ и организованной преступности.

Украинская авантюра, вне сомнения, расшатает этот режим, но рухнет ли он и как скоро – это предсказать сложно, учитывая раздавленное состояние гражданского общества в России.