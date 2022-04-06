Би-би-си: 20% погибших в Украине российских военных - офицеры

В российских официальных источниках по состоянию на 5 апреля опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих. 217 из них - офицеры от младшего лейтенанта до генерала, а это – больше 20 процентов, отмечает Русская служба Би-Би-Си.

При этом следует учитывать, что данные о потерях далеко не полные. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных - 18 тысяч 300. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно.

Сейчас в списках потерь российского военного ведомства 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицера. Киев также утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Москва подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

По мнению экспертов, ыысокая доля "видимых" потерь среди офицеров не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Это может объясняться тем, что тела погибших командиров в российской армии стараются отправить домой в приоритетном порядке и об их смерти чаще объявляют публично.

Кроме того, в российской армии офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой, что является причиной высоких потерь среди командного состава, — считает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности.

При изучении списка подтвержденных в России потерь просматривается ещё одна тенденция: около 15 процентов всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Также в списке потерь указаны 15 спецназовцев ГРУ, включая пятерых офицеров и 10 представителей спецназа Росгвардии.

Среди погибших - по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) - это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире, пишет Би-би-си.

По состоянию на 5 апреля о потерях сообщили в 80 из 85 регионов России (включая аннексированный Крым). Максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана — 93.