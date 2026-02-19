Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Утром в четверг полиция задержала брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают Би-би-си и The Telegraph.
Задержание произошло в день рождения бывшего принца – сегодня ему исполнилось 66 лет. В заявлении полиции имя задержанного не раскрывается, говорится лишь о "мужчине в возрасте около 60 лет". Отмечается, что проходят обыски "по адресам в Беркшире и Норфолке".
Утром шесть полицейских машин были замечены в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где живет Маунтбеттен-Виндзор.
Ранее в феврале стало известно о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Эпштейна. Из этих документов следовало, что Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании, передавал Эпштейну конфиденциальные материалы.
Ранее Эндрю неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения
- В 2021 году американка Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против Эндрю. Она утверждала, что Эпштейн заставлял её заниматься сексом с влиятельными людьми, среди которых был принц Эндрю. Джуффре покончила с собой, в Британии были опубликованы её посмертные мемуары.
- Осенью 2025 года Эндрю лишили титула принца из-за его связи с Эпштейном, он также отказался от титула герцога Йоркского и от звания кавалера Ордена подвязки. В 2022 году он прекратил исполнять обязанности члена королевской семьи и отказался от восьми почётных воинских титулов.