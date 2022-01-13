Средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу. Он перестанет использовать титул Его Королевского Высочества на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Би-би-си.

Заявление Букингемского дворца об изменении члена королевской семьи сделано на фоне гражданского процесса с участием Эндрю в США. Американка Вирджиния Джуффре обвиняет его в сексуальном насилии — утверждается, что она занималась с ним сексом когда была несовершеннолетней, по принуждению американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.

61-летний Эндрю отрицает обвинения. Его адвокаты пытались остановить гражданский процесс в суде Нью-Йорка, однако накануне стало известно, что он всё-таки состоится. В 2019 году принц уже отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за этого дела.

В Великобритании расследование дела против принца закрыто. Газета Times сообщала, что Эндрю может быть скрыт от публики внутри страны — за границу ему не выехать из-за риска экстрадиции в США.