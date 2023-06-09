Потери России в войне - 50 тысяч убитыми и 250 тысяч ранеными

В ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Таковы наиболее консервативные оценки, приводимые на сайте Би-би-си. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя из-за ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 1213 человек.

Темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими - в два раза выше средних подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Речь идет только о тех данных, которые журналистам удалось найти и проверить по сообщениям чиновников и СМИ, публикациям близких родственников погибших в соцсетях, а также по информации, полученной на ряде кладбищ. "Реальное число потерь выше, чем установленные нами цифры", говорится в публикации Би-би-си.

Журналисты и волонтеры, ведущие учет потерь по открытым источникам, предполагали, что их список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России, отмечают авторы публикации. Они пришли к такому выводу, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских городах и селениях на протяжении последних 15 месяцев.

С конца прошлого года наибольшие зарегистрированы среди военнослужащих с минимальной военной подготовкой. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, недавних заключённых, воюющих в составе ЧВК "Вагнер" военизированных отрядах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.