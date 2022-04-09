Би-би-си: Россия сменила командующего операцией в Украине

Россия - на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлём существенных потерь в ходе боевых действий - сменила командующего операцией в Украине. Это утверждает Би-би-си со ссылкой на не названного по имени представителя Запада.
По его словам, новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчёркивается, что он приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.
Как пишет Би-би-си, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.
Также в сообщении говорится, что на Западе убеждены, что российским войскам поставлена задача добиться какого-то успеха в Украине к 9 мая, когда в России отмечается день Победы - в том числе парадом в Москве с участием президента Владимира Путина. Этим может быть объяснена ускоренная подготовка к наступлению в Донбассе после вывода российских войск с севера Украины. При этом отмечается, что "успехом" могуть быть признаны и приемлемые для руководства России результаты переговоров.
Минобороны России сообщения о смене командующего не комментировало. Оно также не сообщало, кто командовал операцией после её начала 24 февраля.
- По данным Пентагона, Россия сейчас располагает примерно 80-85 процентами боевой мощи, сосредоточенной перед вторжением. В Пентагоне утверждают, что группировку могут пополнить ещё около 60 тысяч военнослужащих, возможно за счёт резервистов. Минобороны России утверждает, что в операции участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники.
- Западная и украинская разведка утверждают, что российские войска сосредотачиваются в Донбассе и в Харьковской области, чтобы попытаться нанести удары с целью окружить украинскую группировку в Донбассе. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов не исключает и наступления на Харьков.
- На днях российские войска полностью покинули три области на севере Украины - Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В Москве утверждают, что это не результат военного поражения или смены стратегии, а жест "доброй воли", чтобы облегчить переговоры о мире.
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