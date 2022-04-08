Слепая Россия. Армия Путина проигрывает спутниковую войну

Радио Свобода изучило открытые источники и побеседовало с экспертами, чтобы понять, как отставание России в космической отрасли повлияло на ее военные неудачи в Украине.

У российской армии во время войны с Украиной возникли проблемы не только с защищенной связью и координацией между разными родами войск, о чем Радио Свобода подробно писало 18 марта. Помимо того, что российские самолеты практически не способны уничтожать цели, которые перемещаются с места на место, они также испытывают проблемы с целеуказанием, когда речь идет о стационарных объектах. Это же касается и пехоты: среди захваченных украинской армией трофеев можно увидеть карты 30-летней давности, использующие систему координат, разработанную еще в 1942 году.

Проблемы с целеуказанием и ориентацией на местности могли бы решить актуальные спутниковые снимки высокого разрешения – такие же, какие могут оперативно получать США и которыми они, возможно, делятся с украинской разведкой. Незадача в том, что у России осталось всего несколько спутников оптического наблюдения, да и те близки к окончанию своего срока службы – а создание и запуск новых затруднены санкциями, введенными в отношении российских компаний еще после аннексии Крыма и войны 2014 года в Донбассе. Качественные и оперативно получаемые спутниковые снимки могли бы помочь России и с оценкой нанесенного ее ударами ущерба.

Пока же, как свидетельствуют украинские военные, россияне во многом вынуждены полагаться на информацию из открытых источников: например, изучать фотографии и видео, которые украинские очевидцы выкладывают с места ракетных ударов и атак российской авиации, корректируя таким образом цели. По этой причине украинские власти настоятельно просят своих граждан не публиковать никакой информации о целях, пораженных в результате российских атак.

Не очень хорошо обстоят дела и с ГЛОНАСС, российским аналогом системы глобального позиционирования (GPS). Москве становится все труднее поддерживать в рабочем состоянии такое число спутников, которое обеспечивало бы точную и бесперебойную работу системы. Еще одна сфера, в которой Россия испытывает проблемы, – спутниковая связь. Как показывают перехваченные украинскими спецслужбами и волонтерами переговоры военных, современные мобильные терминалы такой связи, "Аурига 1.2В", работают с перебоями, заставляя солдат и офицеров переходить на незащищенные каналы коммуникации и невольно раскрывать содержание своих переговоров противнику.

Россия, возможно, осознает слабость своей спутниковой группировки и пытается компенсировать ее другими методами. Так, 24 февраля, в день российского вторжения в Украину, неизвестные хакеры атаковали компанию Viasat, одного из крупнейших провайдеров спутникового интернета в мире. Как показало независимое расследование, за этой атакой может стоять Россия. Помощь Украине в обеспечении бесперебойным интернетом как минимум военных и госчиновников пришла с неожиданной страны: Илон Маск начал и продолжает поставки в Украину оборудования для подключения к спутниковому интернету Starlink.

Советские космические шпионы Советская космическая разведка в целом состояла из трех систем: системы "Легенда" морской космической разведки и целеуказания (принята на вооружение в 1978 году), серии спутников радиоразведки "Целина" (первый запущен в 1967 году), а также несколько серий фотографирующих спутников-шпионов ("Зенит", "Янтарь" и "Орлец" различных модификаций", запускались с начала 1960-х). Родовой проблемой всех советских, а затем и российских спутников был крайне низкий срок службы. Для фотографирующих спутников он ограничивался запасами фотопленки и составлял от нескольких дней до нескольких месяцев, но и у аппаратов "Целина" самых последних модификаций он не превосходил трех лет – за этот срок из-за космического излучения выходила из строя электроника спутника. Для эффективной работы группировок приходилось снова и снова производить и запускать новые спутники, десятками и даже сотнями в каждой серии. Наиболее технически продвинутой их этих военно-космических группировок была система "Легенда", которая, если верить открытой информации, была способна не только отслеживать в реальном времени точное расположение кораблей вероятного противника, но и выдавать актуальное целеуказание на крылатые ракеты "Гранит". Основной спутник "Легенды" УС-А, оборудованный активным локатором, использовал компактный ядерный реактор. В 1978 году аппарат типа УС-А сошел с орбиты и разрушился над Канадой, радиоактивные обломки рассыпались по огромной территории. Советский Союз согласился выплатить компенсацию в размере 3 миллионов канадских долларов. В 1990-е годы Россия потеряла финансовые возможности производить и запускать спутники с нужной для поддержания эффективной разведывательной работы частотой. Система "Легенда" перестала работать еще в конце 1980-х: в 1988 году был запущен последний активный спутник УС-А, срок работы которого не превышал одного года. Радио-разведывательные аппараты серии "Целина", которые проектировались и строились на украинском Южмаше, выходили на орбиту до 2007 года. Дольше всех продержалась фотографическая серия. Последний военный спутник типа "Янтарь" был запущен в 2015 году – как и его предшественники в 60-е годы, он снимал земную поверхность на фотопленку, отснятые кадры спускались в специальных контейнерах на парашютах.

Космические глаза

Согласно открытой базе данных, сейчас российская группировка военных спутников и спутников двойного назначения насчитывает около ста аппаратов. 19 из них составители базы формально относят к спутникам ДЗЗ – дистанционного зондирования земли (как в оптическом, так и в радиодиапазоне), но в действительности к разведывательным можно отнести лишь часть из них. Это – два спутника "Барс-М", один "Кондор", пять спутников типа "Лотос", один "Пион-НКС", два спутника "Персона". "Кондор" – малый радиолокационный спутник с достаточно низким разрешением (не выше одного квадратного метра на пиксель). Спутники "Барс-М", запущенные в 2015–2016 годах, также имеют разрешение выше 1 метра на пиксель и были задуманы главным образом для военной картографии. Строилось шесть "Барсов", но на орбите оказалось только два, и оба, по-видимому, уже превысили гарантийный срок службы. Оставшиеся спутники как раз и являются основными "военными шпионами". "Лотосы" и "Пион" составляют систему "Лиана", пришедшую на смену советской "Легенде". "Персоны" – единственные оптические "глаза" России, но и они в любой момент могут ослепнуть.

"Насколько я знаю, у России сейчас на орбите находятся два военных оптических разведывательных спутника "Персона". Они были запущены в 2013–2015 годах. Мы не знаем точно, каков заложенный их производителем срок активной работы, наверное, 5–7 лет. Вполне вероятно, они этот срок уже превысили и могут отказать в любой момент. Никаких хороших гражданских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) у России тоже на орбите не осталось. Последний из спутников "Ресурс-П", гражданской версии "Персоны", отказал в декабре 2021 года, это признал даже гендиректор РКЦ "Прогресс". Следующие такие спутники будут запущены не ранее 2023 года. В принципе, Россия сейчас на орбите уже практически слепа", – говорит Барт Хендрикс, независимый аналитик в области советских и российских космических программ.

4 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковый снимок высокого разрешения, на котором видна штаб-квартира НАТО, и написал: "Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду". На снимке, однако, написано, что он сделан спутником "Ресурс-П" два года назад, 28 марта 2020 года. В следующем посте Рогозин отвечает на просьбу комментатора показать "более актуальные снимки": "Не могу. Все данные с районов проведения специальной военной операции передаются в режиме реального времени нашим военным. И больше никому".

Впрочем, превысившие гарантийный срок службы "Персоны", по-видимому, работают – такой вывод можно сделать из данных о регулярной коррекции их орбит, за которыми следят американские военные. Точные параметры российских военных спутников не публикуются в открытой печати, но, по мнению Хендрикса, разрешение "Персон" составляет около 50 квадратных сантиметров на пиксель. Для сравнения: разрешение лучшего американского спутника-шпиона Keyhole-11(12) оценивается примерно в 5 сантиметров на пиксель, то есть на порядок выше, чем у российских "Персон". "Персоны" скорее сравнимы не с современными американскими космическими разведчиками, а с возможностями коммерческой компании Maxar, спутниковые снимки которой газета The New York Times использовала, чтобы показать, что тела погибших на Яблонской улице в Буче появились еще в середине марта.

Серьезно отстает Россия и в количестве спутников. "У американцев есть как минимум пять спутников Keyhole-12, у итальянцев, французов и испанцев есть свои спутники, всего их на порядок больше", – говорит Хендрикс.

Способны ли "Персоны" в режиме реального времени следить за военным конфликтом в Украине? По словам Хендрикса, каждый из двух спутников успевает пролететь над территорией Украины 2–3 раза в день в утренние часы, охватывая при этом, по неофициальным данным, полосы в 730 километров справа и слева от точки, находящейся прямо под спутником. При этом чем дальше от этой точки объект, снимок которого вы хотите получить, тем хуже будет его качество. В любом случае, для того чтобы отследить перемещение одного военного объекта в течение дня, этого недостаточно, особенно с учетом ограничений, которые накладывает погода.

Еще одна проблема – обработка данных. По словам старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве Павла Подвига, способность той или иной страны эффективно использовать спутниковую разведку не определяется одним лишь числом спутников и их характеристиками:

"Одно дело иметь спутники, другое – уметь ими пользоваться. Нужна система, которая позволит вам оперативно передавать информацию со спутников нужным людям, которые будут ее обрабатывать и передавать людям, отвечающим, например, за целеуказание. То, что какие-то спутники у России еще летают, не значит, что такая система есть, а если она есть, в случае с Россией сложно сказать, насколько она хороша или плоха. Представьте себе, например, что у вас есть доступ ко всем спутникам компании Maxar. Информации там очень много. Вы можете найти свой дом и даже фотографию того, как вы вокруг него ходите. Но это не значит, что вы можете эту информацию взять и куда-то передать. Не просто передать, а понять, классифицировать и так далее. У меня есть подозрение, что с этим у России все не очень просто, потому что даже американцы с этой задачей справляются не всегда. Свидетельств того, что Россией эта задача в войне с Украиной решается успешно, я пока не вижу", – говорит Подвиг.

Может ли Украина воспользоваться слабостью российской спутниковой группировки, получив данные от лидера в этой области, США? Несмотря на то, что Соединенные Штаты официально заявляли, что делятся с Украиной разведывательными данными в режиме реального времени, Барт Хендрикс не думает, что эти данные включают в себя непосредственно спутниковые снимки. США отказались предоставлять их даже суду, который расследует дело о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний под Донецком, показав снимок, якобы зафиксировавший пуск сбившей "Боинг" российской ракеты, лишь представителю прокуратуры Нидерландов.

"Я не думаю, что Пентагон готов делиться с Украиной такой чувствительной информацией. К тому же Украина недавно сообщала, что хочет купить коммерческие спутниковые снимки, включая не только оптические, но и радарные снимки. Возможно, США говорят украинцам, что именно они видят на фотографиях со своих спутников, но самими снимками они вряд ли с ними делятся. Они так никогда не делают, только Дональд Трамп в 2019 году случайно опубликовал фотографии с американского спутника-шпиона, когда писал о взрыве иранской ракеты "Сафир".

Космические уши

В отличие от оптических спутников, таких как "Персона", спутники радиоэлектронной разведки не зависят от погодных условий, а если они оборудованы локаторами, то могут не только определять радиоизлучающие точки на поверхности, но и формировать достаточно точное изображение поверхности. У СССР за радиоэлектронную разведку на море отвечала система "Легенда" с одним активным спутником УС-А, а на суше – пассивные спутники серии "Целина". У России в настоящее время работает система "Лиана", наследующая "Легенде", но способная, по официальным данным, проводить разведку и на суше, а также упомянутый выше малый спутник "Кондор", несущий активный радиолокатор с разрешающей способностью порядка 1–2 метра. "Кондор" был запущен в 2014 году, срок его предполагаемого активного существования – 5 лет, так что он, скорее всего, либо уже перестал работать, либо перестанет в ближайшем будущем.

Впрочем, возможно, совсем недавно на смену на орбиту вышел новый российский аппарат.

"В начале февраля был запущен спутник "Космос-2553". Официально о целях его запуска ничего не сообщалось, но мы знаем, что на самом деле этот спутник называется "Нейтрон", военный индекс 14Ф01, он был разработан московским НПО "Машиностроение", а они специализируются именно на радарных спутниках. Если "Нейтрон" – это радарный спутник, то это первый такой запуск почти за 10 лет", – говорит Барт Хендрикс.

Действительно, российские ведомства рассказывали про новый "Космос-2553" крайне уклончиво, заявляя, что "спутник оборудован вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжёлых заряженных частиц". Американские наблюдатели уверены, что этот аппарат построен на платформе разведывательного "Кондора", который создавался в том же НПО "Машиностроение". "Нейтрон" еще не успел попасть в базу данных действующих, ссылку на которую Радио Свобода приводило выше.

Что касается системы "Лиана", то это один из самых известных российских космических "долгостроев". Она начала разрабатываться еще в 1993 году как потенциальная замена прекратившей существование "Легенде". Группировку планировалось развернуть уже в начале 2000-х годов, но из-за проблем с финансированием и неоднократного пересмотра технических требований первый спутник будущей "Лианы", "Лотос-С1", отправился на орбиту только в 2009-м. Он так и не смог нормально заработать, и следующий, модернизированный "Лотос" был запущен только в 2014 году, а затем, до 2018 года, были выведены на орбиту еще два аналогичных спутника. Как и "Легенда", система "Лиана" должна была включать и пассивные, и активные аппараты. Оборудованный активным радиолокатором "Пион-НКС" успешно стартовал летом 2021 года. Таким образом "Лиана" была развернута – хотя и в минимальном варианте. Точные сроки службы спутников "Лотос" и "Пион" неизвестны, производитель ограничился формулировкой "более 3 лет". Если опираться на сроки службы других современных военных спутников, как минимум "Лотос", запущенный в 2014 году, уже превысил гарантийный срок службы.

Предполагается, что, в отличие от "Легенды", "Лиана" может использоваться для целеуказания современных крылатых ракет морского базирования ("Калибр", "Кинжал", "Оникс") не только на море, но и на суше.

Не исключено, что "Лиана" используется для российских атак крылатыми ракетами на украинские объекты. 31 марта 2022 года Минфин США опубликовал очередной пакет санкций в отношении российских технологических компаний. В частности, объектом санкций стало петербургское АО "НИИ "Вектор". В документе Минфина подчеркивается, что "Вектор" подвергся санкциям именно за участие в работе над системой "Лиана". "Спутниковая группировка "Лиана" радиоэлектронной разведки, вероятно, использовалась для отслеживания кораблей, самолетов и бронетехники в ходе незаконного вторжения России в Украину", – говорится в документе.

Берт Хендрикс считает, что и в радиоэлектронной спутниковой разведке Россия значительно уступает Западу. "В радарных спутниках Россия также отстает от НАТО на порядок", – сказал эксперт РС.

Космическая навигация

Спутники-шпионы потенциально очень полезны для целеуказания, планирования операций и оценки ущерба, но намного сильнее российская армия зависит от космической навигации. Спутниковая группировка системы ГЛОНАСС состоит сейчас из 23 спутников – и это уже на один спутник меньше, чем требуется для полноценной работы.

Проблемы ГЛОНАССа тоже связаны с санкциями. Основные спутники системы, "Глонасс-М", а также спутники следующего поколения, "Глонасс-К1", примерно на 90% используют импортные радиационно стойкие электронные компоненты. Введенные в 2014 году ограничения на экспорт в Россию электроники двойного назначения сделали дальнейшее создание таких спутников невозможным. На смену "Глонасс-М" и "Глонасс-К1" должен был прийти "полностью российский" "Глонасс-К2", который при почти тех же характеристиках получился вдвое более тяжелым – именно из-за электроники. "Глонасс-К2" так до сих пор и не запущен на орбиту.

Гарантийный срок службы "Глонасс-М" составляет 7 лет, "Глонасс-К1" – 10 лет. С 2014 года было запущено десять спутников "Глонасс-М" и три спутника "Глонасс-К1". Только эти тринадцать аппаратов в настоящее время не превысили своего гарантийного срока службы. Их не хватит даже для полноценной навигации на территории России.

"Половина спутников ГЛОНАСС может отвалиться в любой момент. В принципе отказ первых 3–4 скажется просто на уменьшении точности в какой-то зоне. Но для нормального покрытия территории России нужно около 18 штук. ГЛОНАСС балансирует на грани работоспособности, и ситуация становится только хуже. Если не будет кардинально изменен тренд запуска, система ГЛОНАСС развалится в течение ближайших нескольких лет. Какой-то запас готовых спутников "Глонасс-М" остается на складах, но что будет дальше – большой вопрос", – считает собеседник Радио Свобода, работавший в российский и европейской аэрокосмической сфере и попросивший не называть его имени.

Без импортозамещения

Проблемы с военными спутниками признавали и в российском правительстве. В 2019 году вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что ситуацией озабочен лично Владимир Путин. "В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", – сказал Борисов в эфире "России-24", добавив, что Путин поручил создать комиссию для выяснения причин задержек в обновлении военной космической группировки.

Одной из причин медленного обновления спутников, особенно если сравнивать с советским периодом, по мнению экспертов, стали проблемы с тяжелой ракетой "Ангара-А5", которая должна была стать основной "рабочей лошадкой" для военных запусков. На сегодняшний день "Ангара" стартовала всего три раза, в 2014, 2020 и 2021 годах, и выводила на орбиты только макеты космических аппаратов.

В 2017 году Роскосмос рассказал о планах по созданию российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Сфера". Предполагалось, что она включит в себя несколько сотен спутников различного назначения, в том числе, почти 250 аппаратов ДЗЗ. С тех пор эти планы никак не продвинулись, до сих пор даже не определены задачи и состав перспективной группировки. Владимир Путин критикует "Роскосмос" за срыв планов по спутникам, в том числе по ГЛОНАСС и по "Сфере" практически ежегодно.

"Сфера" – это вообще распил в чистом виде. У этого проекта есть одна единственная цель – получить очень много бюджетных денег. Целевое назначение этих предполагаемых сотен спутников несколько раз менялось, ее полностью перепридумывали. Роскосмосу просто нужны деньги. То же самое Илон Маск делает со Starlink – его создали, чтобы был якорный заказчик для Space X. Рогозин пытается сделать то же самое со "Сферой", он будет придумывать любые назначения спутников, просто чтобы обеспечить большое количество пусков", – объясняет собеседник Радио Свобода из аэрокосмической отрасли.

Российская спутниковая группировка требует постоянного обновления из-за низких сроков службы аппаратов. "Целевой срок службы российских спутников в среднем вдвое меньше, чем у американских. Причина – электроника. У России фактически так и не появилась своя космическая электроника, хорошую западную нам никогда не поставляли, теперь, под санкциями, ее тем более не будет. После 2014 года, когда были введены предыдущие санкции, космическое импортозамещение так и не удалось организовать", – объясняет эксперт.

Даже если тяжелая "Ангара-А5" сможет стабильно осуществлять пуски, неизвестно, найдется ли то, что выводить с ней на орбиту. На смену оптическим разведчикам "Персона", которые вот-вот выйдут из строя, должны уже в ближайшие годы прийти спутники "Разбег" и "Раздан" – построить их в новых санкционных условиях будет очень сложно.

"Санкции, которые были введены против России после начала войны с Украиной (в том числе новые ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции), не будут способствовать сокращению разрыва в развитии спутниковых технологий между Россией и странами Запада. Впрочем, российское отставание в этой сфере было предопределено еще предыдущими ограничительными мерами, введенными в отношении России в 2014 году. Эти санкции объясняют, почему многие запуски российских спутников так долго откладываются, а российская военная орбитальная группировка находится в зачаточном состоянии", – считает Барт Хендрикс.