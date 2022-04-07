Песков признал значительные потери России в войне с Украиной

Россия понесла значительные потери личного состава в ходе боевых действий на территории Украины, признал Дмитрий Песков в интервью Sky News. Точное число потерь представитель Кремля не назвал.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Песков отметил, что страна изменилась в 2014 году, после событий на Майдане. Их он назвал "незаконным переворотом". После этого Украина, по словам Пескова, стала "антироссийский". "Всё, что происходило там, было направлено против нашей страны", - добавил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос, стала ли война унижением для России, учитывая число потерь, Песков заметил, что у журналиста неправильное понимание происходящих событий.

В беседе со Sky News представитель Кремля назвал украинский город Мариуполь принадлежащим так называемой "ЛНР", а сбитый в 2014 году в небе над Донбассом малазийский "Боинг" – корейским.

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