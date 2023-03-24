Би-би-си: семья зама Суровикина зарабатывает на военных праздниках

Невестка генерала армии и командующего сухопутными войсками России Олега Салюкова владеет компанией HQ Agency, которая организует патриотические и военные праздники. Среди мероприятий, которыми занималось агентство, празднование Дня сухопутных войск и праздничный вечер "Патриоты АвтоДора". Об этом говорится в расследовании русской службы Би-би-си.

Дина Салюкова совмещает работу в ивент-агентстве по организации коммерческих мероприятий с должностью замначальника управления по связям с общественностью ГБУ "Автомобильные дороги", для которого часть этих праздников делается.

Как пишет Би-би-си, на мероприятии "Патриоты АвтоДора", которое прошло 3 марта в московском Доме кино, присутствовали командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и заместитель главкома сухопутных войск Виктор Лизвинский. А в октябре прошлого года компания Салюковой организовала празднование Дня сухопутных войск в подмосковном парке "Патриот".

В открытом доступе на портале госзакупок Би-би-си удалось найти всего один госконтракт, выигранный агентством на аукционе в 2018 году – на организацию участия мэрии Москвы в международных выставках за 435 тысяч рублей. Однако на сайте агентства опубликованы отчеты и о других мероприятиях, которые HQ Agency организовало для государственных учреждений.

Корреспондент Би-би-си связался с Диной Салюковой, представившись региональным чиновником, который заинтересован в проведении серии патриотических мероприятий в своей области. Она рассказала журналисту, что ее компания и Минобороны России "очень близки". "Я бы даже сказала, слишком близки", – добавила Салюкова. Отсутствие на сайте отчетов о мероприятиях, связанных с армией, она объяснила тем, что "патриотику не всегда хотят показывать". По ее словам, HQ Agency организовало празднование Дня сухопутных войск в парке "Патриот" последние четыре года.

Как пишет Би-би-си, сын генерала Салюкова Дмитрий впервые поступил на государственную службу в 2010 году. А в 2013 году компания ООО "Монтажспецстрой", совладельцами которой являлись Дмитрий и его будущая жена Дина, победила в четырех тендерах Главного управления инженерных работ №2 при федеральном агентстве по строительству Спецстрой, находившемся в ведении Минобороны.

По данным издания, в сведениях о доходах Дмитрия Салюкова за 2021 год указаны четыре жилых дома площадью более тысячи квадратных метров и пять земельных участков – в целом 2 гектара. В Москве у его семьи было две квартиры площадью 95,7 и 85,6 квадратных метров. За год перед началом войны в Украине Дмитрий задекларировал 12,3 миллионов рублей, а его жена Дина – 8,3 миллиона рублей, в целом они заработали более 20 миллионов.