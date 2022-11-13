В подмосковном парке "Патриот" мобилизованные устроили бунт

В Подмосковье в парке "Патриот" мобилизованные, которых готовят к отправке на фронт, устроили бунт, один из военнослужащих сначала в нецензурной форме обругал командующего частью, а затем ударил его. Соответствующее видео, снятое на камеру мобильного телефона, появилось в воскресенье в различных телеграм-каналах, при этом когда именно оно было сделано - неизвестно.

На кадрах мобилизованные отчитывают вышестоящего офицера, судя по погонам - подполковника, за то, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить строем и стрелять по воображаемым целям, а также жалуются на отсутствие необходимого снаряжения. "Мы на войне строем будем ходить? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений", - говорит один из призывников, сопровождая свою речь нецензурной бранью. Позже он, под одобрительные возгласы других мобилизованных, требует от вышестоящего офицера вытащить руки из карманов, в грубой форме посылает его и бьёт в грудь. В ответ офицер говорит лишь, что "этого не надо делать".