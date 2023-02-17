За две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем - была подтверждена смерть 1679 человек. Это самый большой прирост потерь российских военных за всё время вторжения. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, которая вместе с "Медиазоной" и группой волонтёров ведут поименный список российских военнослужащих, погибших на войне в Украине.

К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников "ЧВК Вагнера" (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь.

Журналисты отмечают, что опираются только на подтвержденные сообщения о гибели военнослужащих, поэтому реальный уровень потерь может быть выше - как минимум в два раза. По наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими, считают журналисты.

Изданиям стало известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января. Журналисты также отмечают, что включили в список только подтвержденные случаи гибели мобилизованных, чей статус подтвержден.

Известно о 50 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях, они умерли из-за проблем со здоровьем или из-за неоказания медпомощи. Как минимум восемь человек покончили жизнь самоубийством, шестеро умерли из-за несчастных случаев. По меньшей мере 1071 мобилизованный погиб, находясь в зоне боевых действий.

Среди погибших мобилизованных больше всего выходцев из Свердловской, Челябинской областей и Краснодарского края. Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 425 погибших из Бурятии, 463 погибших из Башкортостана и 425 погибших из Дагестана. Известно лишь о 98 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

С начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 1732 офицера. Чаще всего погибают младшие офицеры, которые проводят больше времени с личным составом, обучают новичков и принимают решения на поле боя. Около 3000 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные пилоты. С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков.