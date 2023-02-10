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Пророссийские источники признали тяжёлые потери под Угледаром

Вид на Угледар, январь

Пророссийские источники признали тяжёлые потери российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Сообщается о десятках потерянных танков и бронетранспортёров, число убитых и раненных военных, по всей видимости, может исчисляться десятками или даже сотнями. "Расстреляли, как в тире," — написал о погибших бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков.

Угледар — город в Донецкой области Украины, наступление на который российская армия начала в августе. Город с довоенным населением около 14 тысяч человек стал местом тяжёлых боёв, но полгода успешно обороняется украинской армией.

Разгром российских колонн под Угледаром
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Разгром российских колонн под Угледаром

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Неудавшаяся атака, видео которой опубликовал вслед за украинскими источниками опубликовал ряд российских провоенных телеграм-каналов, состоялась 6 февраля и закончилась разгромом российского подразделения. Потеряны больше 30 единиц техники, в том числе около 15 танков, следует из распространённых видеозаписей.

Стрелков рассказывает о "многих десятках" убитых танкистов. "Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло ещё больше,” — утверждает он. Ещё одно видео из-под Угледара показывает попадание российских военных под артиллерийский обстрел, по всей видимости, с тяжёлыми потерями.

Наступление на Угледар ведут 155-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, приписанные к Тихоокеанскому флоту, а также бывшие подразделения донецких сепаратистов при поддержке спецназа. На этом участке им противостояла 72-я отдельная механизированная бригада украинской армии, следует из сообщений украинских журналистов. Ещё одну неудачную для российской армии атаку на угледарском направлении, произошедшую в конце января, описал австрийский военный аналитик Том Купер.

В российских провоенных телеграм-каналах видео из-под Угледара стали поводом для активной критики военного руководства. Оно обвиняется в атаке без подготовки, радиоэлектронного подавления, равнодушном отношении к потерям.

"Они несут большие потери, но не прекращают штурм"
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"Они несут большие потери, но не прекращают штурм"

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Многие из авторов, критикующих офицеров на угледарском направлении, ранее критически высказывались о назначении командующего российским Генштабом Валерия Герасимова руководителем группировки российских войск в Украине.

В противовес кадровым военным авторы телеграм-каналов приводят успешные, с их точки зрения, подразделения "ЧВК Вагнера". Они с августа так же безуспешно пытаются взять Бахмут (до 2016 года Артёмовск), город с довоенным населением около 70 тысяч человек.

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