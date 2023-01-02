Би-би-си: в Украине погибли уже 538 российских мобилизованных

С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян. Об этом сообщает Би-би-си, которое совместно с изданием "Медиазона" ведёт поимённый подсчёт умерших. Журналисты подчёркивают, что при подсчёте они используют только подтверждённые данные из открытых источников - сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.

В это число не входят данные о погибших при обстреле в новогоднюю ночь переоборудованного под казарму здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, поскольку их имена пока не известны и разбор завалов ещё не окончен. Министерство обороны России признало гибель 63 человек, также многие считаются пропавшими без вести. Телеграм-каналы со ссылками на свидетельства очевидцев заявляют, что число погибших в Макеевке может достигать нескольких сотен.

В прошлый раз Би-би-си и "Медиазона" публиковали данные о погибших российских военнослужащих 9 декабря. Тогда, по их подсчётам, было известно о смерти около 10 тыс. военных, из них 430 - мобилизованные. 36 мобилизованных умерли на территории войсковых частей в России, не успев попасть на фронт. Основные причины их смерти - сердечные приступы, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40–60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.