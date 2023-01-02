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Москва признала гибель 63 военных при ударе в Макеевке

Ракетная установка HIMARS, архив

Министерство обороны России подтвердило, что 1 января вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Макеевке Донецкой области. Как сообщает Минобороны, в результате удара ракетами HIMARS погибли 63 российских военных. Ранее прокремлёвские каналы заявляли о сотнях погибших.

Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает, что счёт погибших и раненых "идёт на многие сотни", уточнив, что в здании сдетонировали складированные боеприпасы. По его словам, точные потери до сих пор не известны, так как множество людей числятся пропавшими без вести.

Удар был нанесён по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания. Украинские каналы сообщали, что погибшие были мобилизованными из Самарской области.

ТАСС называет причиной попадания ракеты активное использование мобильных телефонов российскими военнослужащими в новогоднюю ночь, что позволило ВСУ вычислить их местоположение. Минобороны также заявило, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты.

Даже 63 погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.

  • Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
  • Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.

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