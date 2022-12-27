ООН подтвердила гибель почти семи тысяч мирных украинцев

С начала войны России с Украиной погибли почти семь тысяч мирных украинских жителей. Число раненых приближается к 11 тысячам. Об этом говорится в новом отчёте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

За декабрь наблюдатели зафиксировали 165 смертей среди гражданского населения. Ранения получили более 500 украинцев.

ООН отмечает, что реальное число погибших может быть выше, так как информация из зоны активных боевых действий поступает с запозданием. Это касается таких городов как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк.

Большинство зафиксированных смертей вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами, говорится в отчёте.

Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты и наносит удары по объектам, которые могут быть использованы Украиной в военных целях.