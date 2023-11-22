Би-би-си включила россиянок в сотню влиятельных женщин мира

Британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала ежегодный список ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира. В него наряду с другими попали родившаяся в Хабаровске и выросшая в Омске поэтесса и фемактивистка Дарья Серенко, а также создательница сообщества добровольных лесных пожарных Софья Косачева.

Би-би-си упоминает участие Серенко в "Феминистском антивоенном сопротивлении" (ФАС), которое выступает против войны России с Украиной.

"Последние девять лет она пишет о гендерном насилии в России, написала две книги феминистской и антивоенной прозы. За две недели до полномасштабного вторжения России в Украину Серенко была задержана властями по обвинению в распространении "экстремистских" сообщений. После этого она эмигрировала в Грузию, и теперь российские власти считают ее "иностранным агентом", — говорится в профиле Серенко.

В 2023 году в израильском издательстве "Бабель" вышла книга Серенко "Я желаю пепла своему дому", включенная в лонг-лист премии "Просветитель". Эту книгу активистка начала писать в московском спецприёмнике в феврале 2022 года, а закончила уже в эмиграции.

Софья Косачева была преподавателем оперного пения, став пожарной, она создала сообщество по подготовке добровольцев для борьбы с лесными пожарами в России. В результате по всей стране появились более 25 групп добровольцев. Кроме этого, Косачева была руководительницей противопожарной программы российского отделения Greenpeace, которое в мае 2023 года Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией".

"Каким бы масштабным ни был климатический кризис, любое большое достижение начинается с малого. Может показаться, что мы слишком малы, чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, но мы должны начинать с тех изменений, которые мы можем сделать вокруг себя", — цитирует Косачеву Би-би-си.

В список также входят три украинки. Ирина Ставчук — эксперт по климатической повестке, Елена Розвадовская, которая помогает украинским детям справляться с травмами, полученными из-за войны, и писательница, лауреат многих зарубежных премий Оксана Забужко.