Опубликован лонглист премии "ПолитПросвет"

Организаторы премии "Просветитель" объявили лонглист специальной награды "ПолитПросвет". В список вошло 12 книг, написанных на русском языке о текущем общественно-политическом процессе.

В список вошли "Конец режима" Александра Баунова, "Правда ли" Ильи Бера и других фактчекеров, "Я желаю пепла своему дому" фемактивистки Дарьи Серенко и комикс о жизни Андрея Сахарова "Человек, который не боялся" Ксении Новохатько.

"Авторы книг, вошедших в лонг-лист, попытались осмыслить социально-политические события и процессы в российском обществе не только через катастрофическое настоящее, но и в исторической перспективе", говорится на сайте премии.

В конце сентября жюри представят шорт-лист "ПолитПросвета" из пяти книг. В состав жюри вошли политолог Екатерина Шульман, исследователь исторической памяти Николай Эппле, журналисты Максим Трудолюбов, Анна Наринская и Александр Горбачёв.

Ранее был опубликован лонг-лист основной премии "Просветитель" – 20 новых научно-популярных книг на русском языке.