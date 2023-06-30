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Опубликован лонглист премии "ПолитПросвет"

Одна из номинанток премии Дарья Серенко

Организаторы премии "Просветитель" объявили лонглист специальной награды "ПолитПросвет". В список вошло 12 книг, написанных на русском языке о текущем общественно-политическом процессе.

В список вошли "Конец режима" Александра Баунова, "Правда ли" Ильи Бера и других фактчекеров, "Я желаю пепла своему дому" фемактивистки Дарьи Серенко и комикс о жизни Андрея Сахарова "Человек, который не боялся" Ксении Новохатько.

"Авторы книг, вошедших в лонг-лист, попытались осмыслить социально-политические события и процессы в российском обществе не только через катастрофическое настоящее, но и в исторической перспективе", говорится на сайте премии.

В конце сентября жюри представят шорт-лист "ПолитПросвета" из пяти книг. В состав жюри вошли политолог Екатерина Шульман, исследователь исторической памяти Николай Эппле, журналисты Максим Трудолюбов, Анна Наринская и Александр Горбачёв.

Ранее был опубликован лонг-лист основной премии "Просветитель" – 20 новых научно-популярных книг на русском языке.

  • Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года поддерживается Zimin Foundation.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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