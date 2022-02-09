"Войнушка против женщин". Суд в Москве арестовал Дарью Серенко

В среду Тверской суд Москвы отправил задержанную накануне фемактивистку Дарью Серенко под арест на 15 суток . Серенко обвиняют в том, что в сентябре прошлого года она опубликовала в Инстаграме фотографию эмблемы "Умного голосования" штабов Навального (признаны в РФ экстремистскими организациями). На Серенко составили протокол по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики, ночь до суда она провела в отделении полиции.



Днем ранее по этой же статье была отправлена под арест на 15 суток Мария Алёхина. Поводом послужило фото, опубликованное в её Инстаграме в 2015 году. На ней изображены три девушки в хиджабах и две свастики.



Дарья Серенко – общественная деятельница, феминистка, акционистка, поэтесса и художница. Одна из авторов акции "Тихий пикет" в московском метро, она вместе с другими гражданскими активистами организовывала женскую "Цепь солидарности и любви" в знак поддержки Юлии Навальной. Серенко не раз становилась объектом травли: ее личные данные были опубликованы в Telegram-канале "Мужское государство" блогера-женоненавистника Владислава Позднякова. Серенко тогда получила более 600 угроз и оскорблений.

В ноябре 2020 года Дарья Серенко совместно с Софьей Сно, Дарьей Жирновой и Роксаной Киселёвой открыла "Фемдачу" – место отдыха для ЛГБТ+ и фемактивисток, в котором они могут восстановиться после своей деятельности и травли.

Весной 2021 года Дарья Серенко была главой предвыборного штаба одного из кандидатом на выборах в ГД Алексея Миняйло. Когда в начале июля Миняйло не попал на выборы из-за отказа партии "Яблоко" включить его в свои партийные списки, Дарья Серенко переключилась на работу в штабе Алёны Поповой. Дарья Серенко не раз была гостем Радио Свобода.

О ходе судебного заседания над активисткой Радио Свобода рассказал ее адокат Петр Хромов:

Суд отказал в удовлетворении большинства ходатайств защиты

– Суд признал Дарью Серенко виновной в размещении в Инстаграме логотипа "Штабы Навального", тем самым нарушившей 20.3 КоАП. Дарье назначили наказание 15 суток административного ареста. При рассмотрении дела судья Панова отказала в удовлетворении большинства ходатайств защиты. Суд приобщил лишь медицинские документы . При этом, фактически на фото, опубликованном Дарьей, размещена эмблема "Умного голосования", в отношении которого не было судебного решения о запрете или признании его экстремистским.



– Что вы можете сказать об обстоятельствах ее задержания?

По сути, это была мини-спецоперация. За ней бегали оперативники с Петровки, 38

– По сути, это была такая мини-спецоперация. Она с утра посетила поликлинику, мы получили медицинские документы для предоставления их в суд. После этого мы должны были встретиться, выпить кофе и обсудить насущную жизнь и ее вышедшую книгу. И в этот момент появились оперативники, которые провели ее задержание. При этом уже потом при ознакомлении, выяснилось, что это оперативный уполномоченный ГО МВД России по городу Москве, то есть это даже не районный отдел полиции, а оперативное Главное управление. То есть оперативникам с Петровки, 38 больше заняться нечем, чем бегать по городу в поисках активистки.

–​ Нынешнее задержание связано непосредственно с тем, что Дарья опубликовала эту символику, или ей власти так мстят из-за всей ее деятельности "по совокупности "?

Это попытка изолировать ее и других активистов

– Смотрите, эту фотографию она опубликовала еще 14 сентября прошлого года, и, ко всему прочему, уже истекли сроки давности. Поскольку данное деяние считается оконченным с момента завершения, и срок давности по статье об административной ответственности – три месяца. Я думаю, что это не месть за это конкретное действие. Судя по тому, что происходит, можно предположить, что это превентивная попытка изолировать ее и других активистов, которые в прошлом году 14 февраля проводили различные акции – либо против домашнего насилия, либо в поддержку ЛГБТ и так далее. То есть это, скорее, превентивная мера в виде таких задержаний и административных арестов, – полагает адвокат Дарьи Серенко Петр Хромов.

Гражданский активист и общественный деятель Алексей Миняйло был в среду среди тех, кто приехал в Тверской суд Москвы в знак солидарности с Дарьей Серенко:

Надвигаются гендерные праздники, и феминисткам традиционно что-нибудь "влепляют"

– Сегодня я приехал к суду с цветами, чтобы поддержать Дарью. Мне кажется, что активисты в Москве преследуются в преддверии 23 февраля, 8 марта и 14 февраля. Кроме Дарьи, задержаны Люся Штейн и Маша Алехина – думаю, это делается, чтобы припугнуть активистов, чтобы они не проводили публичные акции в эти дни. Надвигаются гендерные праздники, и перед ними феминисткам традиционно что-нибудь влепляют, чтобы они провели эти праздники под арестом, – уверен Алексей Миняйло.

Оппозиционный политик и общественный деятель Юлия Галямина полагает, что давление на женщин-активисток растет не случайно. Вероятно, это связано с тем, что власти опасаются появления в России нового общественно-политического движения, способного мирно противостоять политике нынешней власти:

Идет войнушка московских ментов против женщин-активисток

– Задержание Дарьи Серенко – это безобразие. Идет какая-то маленькая войнушка московских ментов против женщин-активисток, и не просто активисток, а женщин с феминистскими взглядами. Причины этой войнушки я понять не могу. Идут постоянные задержания Маши Алехиной, Люси Штейн, теперь к этой компании присоединилась Даша. Видимо, существует какой-то очень серьезный ценностный разлом между московскими ментами и женщинами-активистками. Думаю, причиной такого преследования, абсолютно неправового и несправедливого, является именно это. Конечно, это яркая метафоричная картинка того, как наше нынешнее государство, основанное на насилии и агрессии, противопоставляет себя методам мягкой силы, которые применяют женщины. Я вижу, что актуальность женской повестки очень сильно растет. Думаю, не за горами появление больших женских движений и объединений, потому что роль женщины в политике вырастает.

– Почему это происходит, как вы думаете?

Суть путинского режима в словах - нравится, не нравится, терпи, моя красавица

– Именно женщина может показать, как именно нужно относиться к обществу и его будущему – в отличие от той модели, которой сейчас придерживаются агрессивные российские власти. Вся суть путинского режима, его ценностей и риторики выражена фразой, которую он произнес, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому : "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица!". И это не противопоставление всех мужчин и всех женщин, а мироощущение мужчин, которые сейчас находятся у власти и навязывают нам этот агрессивный мачизм с такими неприятными сексистскими намеками, как в этой частушке. По сути, в лице Даши мы имеем очень яркого, интересного и неординарного представителя это новой волны женского общественно-политического движения, поэтому я передаю ей большие лучи поддержки, – говорит Юлия Галямина.

Во вторник Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алёхину из-за фотографии, которую она опубликовала в инстаграме в 2015 году. Марию Алёхину задержали 7 февраля после посещения инспектора ФСИН, на активистку составили протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Как рассказала Алёхина "Медиазоне", на фотографии изображены три девушки в хиджабах, у одной из них на одежде написано "VODKA DUDKA ISLAM". На этой фотографии полицейские также нашли две свастики.



10 сентября 2021 года суд приговорил активистку Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Суд признал её виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. "Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января.