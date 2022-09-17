"Какая чудная Россия!" Как пропаганда в Китае работает на Путина

Китайские средства массовой информации, подконтрольные КПК, с начала российско-украинской войны все активнее формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Владимира Путина и всех действий Кремля во внешней политике. Это происходит несмотря на явные разногласия между Москвой и Пекином, проявившиеся, например, во время последней встречи Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Узбекистане, и отказ Китая от прямой и откровенной поддержки российского вторжения в Украину.

Коммунистическая партия Китая с 24 февраля организовала большую идеологическую кампанию, направленную в основном на китайских чиновников и молодежь, суть которой коротко можно сформулировать так: "Наша страна не отвернется от России, что бы та ни сделала". Но при этом на мировой арене поддержка Пекином действий Москвы в Украине заметно колеблется.

15 сентября Владимир Путин и Си Цзиньпин впервые с прошлой зимы встретились в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Во время беседы с председателем КНР Путин заявил, что понимает "озабоченности" Китая, связанные с "украинским кризисом", и высоко ценит "сбалансированную позицию китайских друзей". Он также высказался в поддержку КНР, осудив "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе". Фактически это звучало как жалоба и признание того, что Москве не хватает полноценной поддержки со стороны ее самого крупного и могущественного "партнера".

Си Цзиньпин в свою очередь в Самарканде заявил, что Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир". Он также отметил, что дорожит "приверженностью России принципу одного Китая". Но во всех своих замечаниях Си Цзиньпин ни раз вообще не упомянул даже слово "Украина". Большинство экспертов-китаистов, знакомых с тонкостями официальной китайской политической риторики, сходятся во мнении, что эти слова председателя КНР следует трактовать как неявный упрек, обращенный к Путину.

Например, Сергей Радченко, профессор американской Школы международных исследований имени Джона Хопкинса, уверен, что слова Си Цзиньпина – это аккуратная "критика России в том, что она не действует как великая держава, и создает нестабильность в мире, мешающую Китаю". Даже Ши Иньхун, профессор и политолог из Китайского народного университета в Пекине, обычно транслирующий официальную линию КПК, подчеркивает, что это было "самое осторожное и сдержанное заявление товарища Си за последние годы по теме стратегических отношений между Китаем и Россией".

Но, так или иначе, хотя Китайская Народная Республика по-прежнему официально придерживается нейтральной позиции относительно войны России против Украины, китайская государственная пропаганда работает по заранее намеченному плану. Согласно докладу Государственного департамента США, высшие чиновники КПК и китайские государственные медиа активно распространяют кремлевскую точку зрения на происходящее, в том числе дезинформацию о преступлениях, доказанно или еще предположительно совершаемых в Украине российскими военнослужащими. Российское вторжение в Украину в КНР также называется исключительно "специальной военной операцией".

При этом, что весьма важно, как отмечает, к примеру, в интервью газете The Washington Post Брет Шефер, один из руководителей "Альянса за демократию" немецкого Фонда Маршалла, трансляция в КНР кремлевской пропаганды помогает оставаться в мировом информационном поле государственным российским СМИ, против которых на Западе введены жесткие санкции.

МИД КНР также продолжает помогать Кремлю обвинять западные страны в развязывании этой войны. "НАТО следует задуматься о том, какую роль Альянс сыграл в решении вопроса европейской безопасности и в украинском кризисе", – говорилось в твите министерства иностранных дел Китая еще 1 апреля.

Когда после вывода российских войск из пригорода Киева Бучи в конце марта там на улицах и в массовых захоронениях были обнаружены сотни тел убитых граждан Украины, китайский государственный канал CGTN, которым управляет КПК, опубликовал твит, в котором заявлялось, что тела убитых "были "заказаны" США для того, чтобы потом возложить ответственность на Россию". CGTN также распространял версию Кремля о том, что железнодорожный вокзал в Краматорске попал под обстрел украинских, а не российских военных. В результате обстрела 8 апреля там погибли более 50 человек, включая пятерых детей. А пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь недавно вновь несколько раз сказал, что согласен с российскими заявлениями о существовании на территории Украины неких "биолабораторий США", где ведутся исследования, "направленные против россиян".

Китайские университеты за последние месяцы организовали специальные занятия, чтобы дать студентам "правильное понимание" российско-украинской войны, во время которых подчеркиваются "обиды, нанесенные России Западом". "Именно Соединенные Штаты лично подожгли фитиль нынешнего пожара между Россией и Украиной", – говорится в серии редакционных статей в издании "Цзефанцзюнь бао" ("Ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая").

Прошлой весной для всех руководителей КПК, начиная от районных комитетов партии, и для ряда депутатов Всекитайского собрания народных представителей за закрытыми дверями был организован просмотр снятого по заказу китайской компартии документального фильма "Политический нигилизм и советский коллапс", в котором президент России Владимир Путин превозносится как герой. "Унизительный распад Советского Союза", говорится в этом фильме, стал "результатом усилий США по уничтожению его существования".

Это кино восхваляет Путина как великого политического и военного лидера, "вернувшего россиянам патриотическую гордость за их прошлое". В 101-минутном документальном фильме, который был завершен еще в прошлом году, конечно, война в Украине не упоминается, однако часто звучит тезис, что Россия права, "беспокоясь о соседях, отколовшихся от Советского Союза". Владимир Путин описывается как лидер, "очищающий Россию от политических токсинов, уничтоживших Советский Союз".

Целиком его можно посмотреть, пройдя по этой ссылке, а некоторые отрывки можно увидеть здесь:

"Самое мощное оружие, которым обладает Запад – это, помимо атомных бомб и ракет, методы, которые он использует в идеологической борьбе", – говорит ведущий, цитируя одного известного российского прокремлевского историка. После распада Советского Союза, говорится в фильме, "некоторые страны Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья стали передовыми позициями Запада для вмешательства в дела России".

Распад СССР в этом фильме преподносится в первую очередь как урок китайским руководителям и чиновникам, чтобы они "не соблазнялись западным либерализмом". Авторы подчеркивают, что Китай никогда не должен следовать тем же курсом, что недавно скончавшийся последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев, который начал Перестройку, положил начало гласности и взаимодействию с Западом.

Интересно, что еще в 2013 году по заказу ЦК КПК в Китае был снят еще один, очень похожий документальный фильм о развале Советского Союза, предлагающий китайскому (и зарубежному) зрителю ясную и идеологически выверенную интерпретацию тех событий. В нем в крахе Советского Союза обвиняется исключительно "политическая либерализация", особенно то, что официальный Пекин называет "историческим нигилизмом", и подчеркиваются все "ошибки" совершенные КПСС. К примеру, рок-музыка и современная западная мода называются "симптомами моральной гнили", которая разложила СССР.

Этот фильм в Youtube:

Авторы также обвиняют некоторых российских и западных историков в том, что они целиком сфабриковали данные о многих миллионах жертв сталинских репрессий, и говорят, что Сталин был великим лидером, приведшим свою страну к процветанию.

В конце фильма Владимир Путин восхваляется как политик, "восстановивший дух России". Показано, как российский президент марширует вместе со всеми на параде "Бессмертного полка", а молодые россияне целуют транспаранты с его портретом. Предыдущие же советские лидеры, прежде всего Михаил Горбачев и Никита Хрущев, изображаются как глупцы и обманщики, "околдованными песней сирен либеральных реформ и превосходства Запада".