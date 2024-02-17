Украинская армия ушла из Авдеевки после многомесячных боёв

В ночь на 17 февраля украинская армия ушла из Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбёжками – это единственно правильное решение", – написал Тарнавский.

Войска вывели по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "выводе украинских подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах". Решение было принято "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих". "Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – высшая ценность", – заявил Сырский, пообещав вернуть Авдеевку.

По словам Тарнавского, за сутки украинские военные отбили более тридцати атак россиян, российская армия совершила двадцать авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов, которым подверглись и населённые пункты в районе Авдеевки. При отходе несколько украинских бойцов попали в плен. Минобороны России таких данных не приводит.

Ранее в пятницу, 16 февраля, следящие за ситуацией блогеры опубликовали кадры, на которых российские военные поднимают флаг своего подразделения, предположительно, в городском парке в центре Авдеевки.

Ранее и украинское командование, и иностранные разведки сообщали, что в районе Авдеевки складывается крайне неблагоприятная для ВСУ боевая обстановка.