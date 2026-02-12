Битва за Конгресс США: республиканцы опасаются за Сенат

Через месяц пройдут первые крупные праймериз, а значит, избирательная кампания в Конгресс США (сами выборы в ноябре) – в полном разгаре. Сейчас контроль над обеими палатами у республиканцев, но находящаяся у власти партия обычно проигрывает. Ставки на этих выборах описал президент Дональд Трамп: "Если мы не выиграем, меня подвергнут импичменту".

В первый срок Трампа Палата представителей Конгресса дважды объявляла ему импичмент, но Сенат оправдывал: для признания вины необходимы две трети голосов, потому отстранение от власти маловероятно, но президенту в этой ситуации не до своей повестки, в таком сценарии окончание срока Трамп проведет "хромой уткой".

Прежде считалось, что республиканцы рискуют потерять большинство в Палате представителей, но Сенат, где их преимущество 53-47, для них в безопасности. Сейчас, на фоне значительного недовольства избирателей, ситуация изменилась. Axios приводит слова неназванного представителя партии: "Год назад я бы сказал, что мы почти гарантированно выиграем Сенат. Сегодня я скажу, что это гораздо менее точно".

Арифметика Сената. Подробности

В Сенате – 100 представителей штатов (по два от каждого), срок службы – 6 лет. Каждые два года переизбирается примерно треть (33, 33, 34). В этом году – 33, плюс два сенатора вместо Джей Ди Вэнса и Марко Рубио, ставших сответственно вице-президентом и госсекретарем в администрации Трампа.

В эпоху политической поляризации в большинстве штатов у одной из партий – надежное преимущество, и настоящая борьба идет за небольшое число наиболее конкурентных мест, по оценкам, примерно за дюжину, из которых 8 сейчас принадлежат республиканцам, 4 – демократам.

То есть из 35 мест в Сенате, подлежащих выборам в этом году:

22 принадлежат республиканцам, минимум 14 считаются надежными.

принадлежат республиканцам, минимум считаются надежными. 13 – у демократов, из них 9 – надежные.

65 мест не подлежат выборам в ноябре, из них:

31 – у республиканцев,

– у республиканцев, 34 – у демократов и голосующих с ними независимых.

Таким образом, у республиканцев есть надежно 45 мест, им для большинства нужно еще 5 (при равенстве в Сенате решающий голос – у вице-президента). У демократов надежных 43 места, им нужно для большинства 8.

Самые спорные:

Джорджия: наиболее уязвимый демократ – Джон Оссофф, идет на перевыборы в штате, который Трамп в 2024 году выиграл с 2-процентным преимуществом;

Мэн: республиканка Сьюзен Коллинз идет на перевыборы в штате, который Камала Харрис выиграла +7%;

Мичиган (Трамп +1 в 2024): демократ Гэри Питерс уходит из политики, и это проблема для партии, потому что избранным политикам обычно легче защищать свое место, чем новым побеждать, избиратель их знает;

Северная Каролина (Трамп +3): республиканец Том Тиллис, порой расходящийся во взглядах с Трампом, уходит из политики, а от демократов выдвигается бывший губернатор штата Рой Купер;

Аляска: надежный "красный штат" (т.е. республиканский) стал одной из надежд демократов с выдвижением популярной в штате центристской конгрессвумен и представительницы коренного населения Мэри Пелтола.

Конкурентные гонки ожидаются в "синих" (демократических) Нью-Хэмпшире и Миннесоте, "красных" Огайо, Айове и Техасе.

Техас: пример для исследования

Демократы не выигрывали в Техасе голосование на уровне всего штата с прошлого века, но недавний 30-процентный сдвиг в сторону демократов на локальных выборах В Техасе на специальных выборах сенатора штата демократ Тейлор Ремет победил с преимуществом 14% в прежде надежно "красном" округе, который Трамп выиграл 17%. Сдвиг от республиканцев, таким образом, составил -31 пункт. И хотя подобные специальные выборы, проходящие при низкой явке, не очень хороший предсказатель общей ситуации, победа Ремета еще больше обнадежила демократов (после локальных побед на выборах прошлой осени), и еще больше обеспокоила республиканцев. в одном из округов заставил республиканцев нервничать.

Важна не только общая поддержка партии избирателями, но и личность кандидата: некоторые выступают лучше общенационального уровня, некоторые хуже. Задача – мотивировать свою "базу" и одновременно привлечь центристов, независимых избирателей. Кандидатов от партий определяют праймериз, и тут начинаются сложности.

Республиканец Джон Корнин – сенатор с 2002 года, считается превосходным кандидатом для всеобщих выборов, но на праймериз сейчас столкнулся с сильной конкуренцией со стороны генерального прокурора штата Кена Пакстона. На национальном уровне в партии считают, что Корнин – единственный, кто надежно выступит в ноябре, но сторонники Пакстона заявляют, что именно он может мобилизировать MAGA-избирателей, реже голосующих, когда в бюллетене нет имени Трампа.

Газета Houston Chronicle в поддержку Корнина: "Вы хотите выиграть, или нет?".

Республиканцам может помочь жесткая борьба в демократических праймериз между кандидатами Жасмин Крокетт и Джеймсом Таларико: чтобы иметь шанс на победу в ноябре, любому из них понадобится единство и явка сторонников демократов в штате, а нынешние распри несут коалиции раскол.

Палата представителей. Общая картина

435 членов членов Палаты представителей Конгресса переизбираются каждые два года. Сейчас у республиканцев в Палате крошечное преимущество, обычно партия президента проигрывает выборы в середине его срока, так что ожидания для них не лучшие.

Однако сейчас довольно рано для прогнозов. Не закончился процесс перекройки округов, начатый по инициативе Трампа. Лучший имеющийся показатель – обобщенные опросы, какую партию избиратели готовы поддержать в ноябре, – за 8 месяцев до выборов в среднем дает ошибку выше 5%. Сейчас, по подсчетам Silver Bulletin, у демократов среднее преимущество 5,6%, по версии RCP – 5,2%, то есть все, от "синего цунами" до небольшого преимущества республиканцев, вполне вероятно.

Согласно оценкам Axios, демократам надо выступить на 3-3,5% лучше, чем Камала Харрис в 2024 году, чтобы получить большинство в Палате представителей.

Axios, впрочем, подчеркивает, что конкурентных округов в условиях поляризации относительно мало, а значит, даже сильные сдвиги в предпочтениях избирателей приводят лишь к относительно небольшому преимуществу в Конгрессе.