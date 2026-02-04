"Национализация". Споры перед грядущими выборами в Конгресс США

Предстоящие осенью выборы в Конгресс США явно будут непростыми для республиканцев. Демократы выигрывают отдельные голосования, республиканцы пытаются ужесточить их правила, а теперь президент Трамп предложил голосование "национализировать".

Как устроены выборы. Легальные основания

Суть спора – о степени участия федеральной власти в организации выборов. Конституция говорит:

"Время, место и порядок проведения выборов сенаторов и членов Палаты представителей устанавливаются в каждом штате его законодательным собранием; но Конгресс может в любое время законом принимать или изменять эти правила, за исключением мест проведения выборов сенаторов".

Баланс в этом вопросе между штатами и властью федерального, национального уровня был предметом споров со времен основания страны. Штаты опасались, что Конгресс может менять порядок выборов в пользу "своих фаворитов", федеральные власти, напротив, что штаты могут "уничтожить правительство", не обеспечив избрание своих представителей в него.

Традиционный компромисс в том, что Конгресс может вмешиваться в выборы только при чрезвычайных обстоятельствах, а члены Конгресса, будучи представителями жителей штатов, неохотно пойдут на навязывание штатам избирательных законов против их воли.

Важно заметить, что федеральная исполнительная власть, согласно конституции, к организации выборов не имеет отношения вовсе, и Трамп, требуя изменений, обращается к своей партии, имеющей сейчас большинство в Конгрессе.

Что говорит президент. Цитаты и интерпретации

Трамп, как известно, не признал поражения на выборах 2020 года, считая, что стал жертвой подтасовок в некоторых штатах, хотя ему никогда не удалось доказать это в судах. Президент выступает за ужесточение порядка регистрации избирателей, ограничения на голосование по почте и другие меры.

Я там победил, а они говорили, что нет

В понедельник в подкасте Дэна Бонгино Трамп вернулся к утверждениям о подтасовках: "Есть штаты, настолько нечестные при подсчете голосов, что я там победил, а они говорили, что нет", и заявил: "Республиканцы должны сказать: "Мы должны взять под контроль голосование, по крайней мере, в 15 [штатах]". Республиканцы должны национализировать голосование". (Какие именно штаты имелись в виду, не уточнялось).

Фраза о "национализации выборов" вызвала бурную реакцию, и Белый дом выступил с пояснением, что Трамп имел в виду подготовленный республиканцами законопроект SAVE Act с избирательной реформой. "Президент верит в Конституцию", но считает, что "на выборах имело место множество случаев мошенничества".

Избирательная реформа. Мнения сторон

Как можно более высокое участие избирателей в выборах общепринято считать важным для здоровья демократии, однако если демократы сосредоточены на облегчении доступа к голосованию, республиканцы подчеркивают необходимость гарантировать честность выборов, чтобы люди могли им доверять.

В США нет обязательно установленной федеральной формы удостоверения личности, во многих штатах для облегчения участия в выборах есть заявительная форма регистрации, избиратель заявляет, под угрозой уголовного преследования, что он гражданин, и представляет личные данные, которые местные власти позже проверяют.

SAVE Act требует при регистрации избирателя на выборах федерального уровня предъявлять документ, подтверждающий гражданство. Оппоненты говорят, что для миллионов избирателей, не имеющих на руках паспорта или свидетельства о рождении, это станет препятствием, и подчеркивают, что доказанные случаи голосования неграждан крайне редки.

Джорджия и списки избирателей. Детали

В интервью Бонгино президент упомянул Джорджию и пообещал "интересные вещи". Джорджия – один из штатов, который Трамп обвинял в подтасовках (и недавно грозил привлечением ответственности виновных в них). На прошлой неделе ФБР провело рейд в избирательном центре Джорджии и изъяло хранившиеся там бюллетени и другие документы с выборов 2020 года.

Если не могут подсчитать голоса законно и честно, кто-то другой должен взять это на себя

Во вторник Трамп заявил, что если штаты "не могут подсчитать голоса законно и честно, кто-то другой должен взять это на себя".

Администрация Трампа стремилась получить от штатов списки избирателей, которые включают их личную информацию, в попытке убедиться, что они соблюдают требования по ведению этих списков, но большинство штатов не предоставили информацию, пишет The Hill и предрекает "беспокойство демократов, опасающихся попыток Трампа вмешаться в предстоящие выборы".

Реакции. Детали

В качестве примера реакции демократов – сенатор из Коннектикута Крис Мерфи: "Трамп ясно дал понять, что намерен попытаться вмешаться в предстоящие выборы 2026 года".

Но и республиканцы с осторожностью касаются вопроса о "национализации" выборов.

Конгрессмен Дон Бэйкон (который, впрочем, часто расходится во мнениях с президентом): "Я выступал против национализации избирательной системы, когда спикер Пелоси хотела внести существенные изменения в выборы во всех 50 штатах. Я буду выступать против этого и сейчас. Я работаю с правительством штата Небраска и Палатой представителей, чтобы обеспечить безопасные выборы, на которых учитывается голос каждого гражданина. Именно этого требует Конституция".

Это не то, что Конституция говорит о выборах

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол: "Это не то, что Конституция говорит о выборах".

Спикер Палаты представителей, один из наиболее высокопоставленных республиканцев Майк Джонсон, когда его попросили прокомментировать слова Трампа, сказал, что президент недоволен некоторыми "синими" штатами, где "честность выборов не гарантирована", и в качестве решение упомянул SAVE Act, но на уточняющий вопрос о выражении "взять выборы под контроль" Джонсон ответил: "Нет, нет".

Предстоящие месяцы покажут, насколько верна логика, что члены Конгресса будут с неохотой вмешиваться в порядок проведения выборов, установленный штатами.

-31. Общая картина перед выборами

На прошлой неделе в Техасе на специальных выборах сенатора штата демократ Тейлор Ремет победил с преимуществом 14% в прежде надежно "красном" округе, который Трамп выиграл 17%. Сдвиг от республиканцев, таким образом, составил -31 пункт. И хотя подобные специальные выборы, проходящие при низкой явке, не очень хороший предсказатель общей ситуации, победа Ремета еще больше обнадежила демократов (после локальных побед на выборах прошлой осени), и еще больше обеспокоила республиканцев.

Многие избиратели недовольны инфляцией и ситуацией в экономике и винят в этому администрацию Трампа, к этому добавилось растущее недовольство жесткостью антииммигрантских рейдов. В результате в обобщенных опросах, кому избиратели отдают предпочтение на грядущих выборах в Конгресс, среднее преимущество демократов растет.

У нас все отлично

Трамп признает, что партии президентов обычно проигрывают выборы в Конгресс между президентскими выборами, объясняя это "психологическими факторами" у избирателей, но надеется "изменить это". "У нас все отлично. У нас самые лучшие результаты опросов, что когда-либо были", сказал президент на днях.