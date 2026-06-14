"Бизнес есть бизнес". Китай обгоняет Россию в Центральной Азии

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), Китай обогнал Россию и стал крупнейшим прямым иностранным инвестором в Центральной Азии – богатом природными ресурсами регионе, который долгое время находился в сфере влияния Москвы, но в последнее время все чаще становится объектом внимания Пекина.

Совокупный объем прямых инвестиций Китая в страны Центральной Азии за последнее десятилетие превысил 35 миллиардов, сообщил ЕАБР в отчете, опубликованном в декабре прошлого года. Основанный в 2006 году Россией и Казахстаном, банк содействует торговой и экономической интеграции семи бывших советских республик.

Во время регионального саммита в октябре президент России Владимир Путин заявил, что совокупный объем прямых инвестиций Москвы в Центральную Азию, по сравнению с этим, составил около 20 млрд долларов, и признал, что эта цифра "довольно скромна".

Инвестиции Москвы в Центральную Азию сократились с 2022 года из-за экономических последствий полномасштабного вторжения в Украину и последующих западных санкций. За это время Китай расширил свое экономическое присутствие в регионе.

В фокусе – энергетика

Китай, крупнейший в мире импортер энергоресурсов, вкладывает значительные средства в нефтегазовый сектор Центральной Азии, одновременно расширяя инвестиции в чистую энергетику, горно-обогатительную промышленность и транзитную инфраструктуру в регионе.

Путин признал, что объем российских вложений в регион "довольно скромен"

Казахстан и Узбекистан, две крупнейшие экономики Центральной Азии, а также богатый энергоресурсами Туркменистан стали основными получателями китайских инвестиций. По данным ЕАБР, на эти три страны приходится около 90 процентов всего китайского капитала, инвестированного в регионе.

К крупнейшим проектам Пекина относится инвестиция государственной компании China National Petroleum Corporation в размере 9,4 млрд долларов в разработку туркменского нефтяного месторождения "Багтыярлык". Еще одна китайская госкомпания, Sinopec, вложила 2,1 млрд долларов в казахстанское нефтяное месторождение "Актёбе". Компания China Energy вложила около 2 млрд долларов в строительство новых солнечных электростанций в Узбекистане.

За последние пять лет китайские инвестиции в Узбекистан выросли с 2,1 млрд долларов до 10,7 млрд, опередив все другие страны Центральной Азии.

Экономика Узбекистана в значительной степени основана на экспорте природных ресурсов, включая золото и стратегические полезные ископаемые, а также на сельском хозяйстве.

Эксперт по Центральной Азии Наргиза Мураталиева отмечает, что Ташкент привлек китайские инвестиции в энергетический и производственный секторы в рамках попыток отойти от "сырьевой экономики". "Узбекистан уделяет особое внимание инвестициям в производство и энергетику, а климатические вызовы сделали возобновляемые источники энергии и модернизацию энергосистемы стратегическим приоритетом", – говорит Мураталиева в интервью Радио Свобода.

В Кыргызстане и Таджикистане, самых маленьких экономиках Центральной Азии, китайские инвестиции сосредоточены на крупных инфраструктурных и энергетических проектах, включая транспортные коридоры, логистические хабы и развитие гидроэнергетики.

Россия остается ключевым игроком

Эксперты отмечают, что Россия остается важным экономическим и стратегическим партнером для Центральной Азии, несмотря на растущие инвестиции Китая в регион.

Они указывают на зависимость Центральной Азии от транзитных маршрутов через Россию и миллионы трудовых мигрантов, занятых в этой стране.

Москва остается важной силой независимо от объема своих финансовых инвестиций

"Практически каждая семья в сельских районах Таджикистана и Кыргызстана, и, возможно, в меньшей степени в других странах Центральной Азии, зависит от денежных переводов из России", – отмечает профессор университета в городе Худжанд на севере Таджикистана, который пообщался с Радио Свобода на условиях анонимности из соображений безопасности. По его словам, "Москва остается важной силой независимо от объема своих финансовых инвестиций в регион".

Жанибек Арынов, эксперт по международным отношениям из Казахстана, считает, что "представление о конкуренции между Россией и Китаем в Центральной Азии" зачастую преувеличивается. По его словам, на самом деле государства Центральной Азии привлекают инвестиции в свои стратегические секторы из обеих стран.

Однако, добавляет Арынов, "с политической точки зрения" странам Центральной Азии зачастую проще вести дела с Китаем.

"Подход Китая обычно заключается в том, что „бизнес есть бизнес“, – подчеркивает эксперт. – В случае с Россией, однако, мы иногда видим, что она заботится не только об экономических выгодах и прибыли, но и, например, о статусе русского языка в регионе, а также о других вопросах, связанных с внутренней политикой центральноазиатских стран".