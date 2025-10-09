"Подчеркнуть "дружбу народов". Путин в Душанбе и мигранты в России

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Душанбе. Он приехал туда впервые с июня 2022 года. Таджикистан – член Международного уголовного суда, страна была обязана выполнить ордер МУС на арест российского президента, но власти Таджикистана запрос проигнорировали.

Путина у трапа самолета встретил глава страны Эмомали Рахмон. Улицы столицы Душанбе в вечер приезда российского президента подсветили в цвета государственного флага России, на домах вывесили экраны с фотографиями Путина и Рахмона. Во время визита Путин примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

На фоне продолжающейся войны в Украине, санкционного давления и растущей международной изоляции Кремль заинтересован в точках опоры и партнерах, в особенности в Центральной Азии. Регион, который включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стал не только важным транзитным коридором для обхода Москвой западных санкций, но и ареной усиленной дипломатической конкуренции.

Владимира Путина сопровождает внушительная делегация чиновников. Это представители силовых и экономических ведомств, а также гуманитарного блока.

"Мигранты стали одной из уязвимых групп"

Первый саммит "Центральная Азия – Россия" в Астане в октябре 2022-го проходил в качественно иной обстановке – Москва справлялась с санкционными вызовами, российская экономика демонстрировала хорошие показатели. Но на четвертый год войны рост существенно замедлился, финансисты говорят о стагнации. Военное вторжение оборачивается для Кремля необходимостью платить за него все более высокую цену.

Все это подрывает позиции России как стабильного и надежного партнера

"Россия несет значительные потери на фронте, а удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам уже привели к перебоям с топливом внутри страны. На этом фоне нарастает экономическое давление: растут налоги, сокращаются доходы бюджета, усиливается недовольство среди населения. Все это подрывает позиции России как стабильного и надежного партнера – и особенно это заметно в Центральной Азии", – отмечает Алишер Ильхамов, основатель базирующегося в Великобритании исследовательского центра Central Asia Due Diligence.

В Казахстане Россия собиралась построить три угольные ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – общей стоимостью почти в шесть миллиардов долларов, но из-за финансовых проблем отказалась от проектов. Астана объявила, что будет сооружать эти объекты без участия Москвы.

Стагнация российской экономики, которую уже фиксируют власти (рост в этом году теперь ожидается в 2,5 раза скромнее, чем прогнозировали в апреле – 1 процент), чревата сокращением объемов денежных переводов трудовых мигрантов. Миллионы жителей Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана работают в России и отправляют средства на родину, чтобы прокормить семьи.

За три года после саммита в Астане положение трудовых мигрантов в России значительно ухудшилось, что вызывает трения между Москвой и центральноазиатскими странами.

Эта напряженность связана с ухудшением положения трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в России

"Хотя страны региона в экономическом плане стали бенефициарами войны в Украине, резко увеличив свой экспорт в Россию, все же в последнее время возросла напряженность между сторонами. И эта напряженность связана с ухудшением положения трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в России", – отмечает Ильхамов.

Мигранты из Центральной Азии стали мишенью репрессивной внутренней политики России. Их вербуют на фронт, заманивая высокими выплатами за контракт с Минобороны и обещаниями предоставить гражданство. Десятки тысяч выходцев из региона оказались на чужой войне. Некоторые завербованные заявили, что согласились воевать под прессингом и угрозами.

После теракта в подмосковном " Крокус Сити Холле 22 марта 2024 года во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли 149 человек, более 600 были ранены. Суд закрыли. Обвиняемыми по делу проходят 19 человек. Среди них владелец квартиры, где жили предполагаемые исполнители теракта, и бывшие владельцы машины, на которой те уехали после нападения. Организаторов теракта так и не нашли.



Обвиняемыми по делу проходят 19 человек. Четверых из них следствие считает членами афганской ячейки "Исламского государства" (признана террористической во многих странах мира) "Вилаят Хорасан" и непосредственными исполнителями теракта. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидокрами Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове. Все они были задержаны в первые дни после теракта и сильно избиты российскими силовиками.Остальные 15 человек, по версии следствия, являются "пособниками" и "лицами, вооружившими террористов": это Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы.", в совершении которого обвинили таджикистанцев, в России усилились антимигрантские рейды. Ксенофобские настроения усиленно поддерживает прокремлевская пропаганда. Детям тысяч мигрантов отказали в приеме в российские школы, политики в Москве предлагают запретить приезжающим на заработки привозить с собой семьи.

Мигранты стали одной из уязвимых групп, на которых российское государство отрабатывает методы социального контроля

Параллельно в России разрабатываются законы и подзаконные акты, которые ухудшают положение мигрантов. Одна из недавних инициатив — запретить им переводить домой больше денег, чем они официально зарабатывают.

"Мигранты стали одной из уязвимых групп, на которых российское государство отрабатывает методы социального контроля, – комментирует Темур Умаров, исследователь из Берлинского Центра Карнеги. – Эти практики затем могут масштабироваться уже на остальное население. Кроме того, жесткая миграционная политика позволяет определенным политическим силам внутри России зарабатывать очки – она используется для консолидации общества, формирования образа врага и укрепления национальной идентичности. В этом и заключается внутреннее противоречие: миграционная политика подрывает стратегические интересы России в регионе, но ею занимаются ведомства, не связанные с внешнеполитическим блоком".

Умаров не исключает, что один из лидеров стран региона может осторожно высказать недовольство российской миграционной политикой, но резких заявлений, по его мнению, на саммите в Душанбе ждать не стоит.

"Чтобы подчеркнуть "дружбу народов"

На встрече в Астане в 2022-м внимание на себя обратил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который заявил о недопустимости пренебрежительного отношения к странам региона. Его речь стала самым обсуждаемым моментом той встречи.

Возможен ли сейчас подобный выпад? Эксперты говорят, что это маловероятно, но исключать ничего нельзя.

По словам Темура Умарова, внимание Москвы сосредоточено на Узбекистане и Казахстане – странах с более развитыми экономиками и большими инвестиционными перспективами. В то время как Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан остаются на периферии интересов Кремля из-за слабой экономики или политической специфики. "Поэтому я не думаю, что будут какие-то изменения в формате, и, возможно, это еще больше увеличит недовольство Рахмона. Я не исключаю, что он может вновь высказаться критически", – говорит Умаров.

Однако, как предполагает Мухаммад Шамсуддинов, политолог из Душанбе, скорее всего, принимающая сторона будет соблюдать протокол и вести себя сдержанно. "Все-таки Рахмон выступает в роли принимающей стороны, и, с точки зрения дипломатического протокола, будет придерживаться гостеприимной линии поведения. Однако полностью исключать возможность подобных заявлений со стороны других лидеров – например, президента Узбекистана – тоже нельзя, хотя вероятность этого невелика", – полагает эксперт.

Пока душанбинцы готовятся к масштабным ограничениям – в городе перекрывают улицы, закрывают крупные рынки, торговые центры в день приезда высоких гостей – в экспертных кругах рассуждают, что может дать региону второй саммит "Центральная Азия – Россия".

Путин впервые едет с госвизитом в Таджикистан, и у жителей этой страны есть к нему много вопросов. Главный: почему в России преследуют мигрантов из Таджикистана и других стран Центральной Азии? Почему детей мигрантов не берут в школы, а облавы на мигрантов проводят националисты "Русской общины"?

Мероприятие вряд ли принесет реальные выгоды региону и точно не станет поворотным моментом в геополитике, считает Шамсуддинов. Сам формат "Центральная Азия – Россия" и встреча в рамках СНГ – это скорее символические платформы, чем реальные инструменты принятия решений.

Наиболее важные вопросы в регионе сегодня решаются, по мнению эксперта, в других форматах: в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, Армения приостановила членство), Евразийского экономического союза (членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан) – или на двустороннем уровне.

Лидеры встречаются, чтобы вспомнить о роли русского языка и общей памяти о Второй мировой войне

"Содружество Независимых Государств уже давно функционирует больше как платформа для дипломатической риторики. Лидеры встречаются, чтобы подчеркнуть историческую общность, "дружбу народов", вспомнить о роли русского языка и общей памяти о Второй мировой войне. Однако за этим редко следуют конкретные решения или ощутимые результаты", – говорит Шамсуддинов, подчеркивая, что участие Центральной Азии в СНГ – это скорее жест вежливости, а формат "Центральная Азия – Россия" пока также "не стал эффективным инструментом взаимодействия".

В Душанбе заявили, что на саммите главы государств обсудят "широкий спектр вопросов", в частности, "меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами". До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что в фокусе обсуждения будет тематика торгово-экономических отношений.

Предстоящий саммит состоится после встреч "Центральная Азия – Китай" и "Центральная Азия – Европейский союз". Первая прошла в июне в Астане с участием председателя КНР Си Цзиньпина. В итоговой декларации стороны заявили, что высоко оценивают амбициозную инициативу Пекина "Один пояс – один путь" и готовы наращивать работу по ее сопряжению со своими национальными стратегиями. Проложенный в рамках инициативы Срединный коридор, который связывает Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ, стал популярнее за три с лишним года войны против Украины: перевозчики и бизнес стремятся обойти территорию России, чтобы не попасть под санкции. В Кыргызстане начато строительство железной дороги, которая пройдет через Узбекистан и Туркменистан и станет дополнительной веткой для транспортировки товаров. Си Цзиньпин на саммите в Астане пообещал выделить около $208 млн для "проектов по обеспечению средствами к существованию и развитию" по всей Центральной Азии.

Встреча "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде в апреле показала заинтересованность Запада в получении доступа к критически важным полезным ископаемым. ЕС предложил стратегию Global Gateway, заявив о стремлении углубить торговые связи и расширить сотрудничество в области транспорта, критически важного сырья, цифровой связи, водных ресурсов и энергетики. Брюссель объявил о пакете инвестиций на сумму более $13,2 млрд.

Европейскому союзу стратегически важно партнерство с Центральной Азией. Об этом представители стран ЕС говорили на саммите, который в эти дни проходит в узбекистанском Самарканде:

Будут даваться какие-то обещания, но возможности для этого у России гораздо меньше, чем два года назад

Россия в текущей ситуации вряд ли способна предложить большие инвестиции в регион, отмечают эксперты. И в условиях, когда Центральная Азия все активнее выстраивает связи с другими странами – Китаем, Турцией, государствами Персидского залива, Россия старается сохранить своё влияние, но уже не с позиции силы, а скорее по инерции, стремясь не потерять остатки прежнего авторитета.

"Думаю, одной из целей визита Путина будет разрядить немного атмосферу в сфере взаимоотношений Москвы со странами Центральной Азии. Будут даваться какие-то посылы и обещания в сфере торговли и инвестиций в регион. Но возможности для этого у России гораздо меньше, чем два года назад", – говорит Алишер Ильхамов.