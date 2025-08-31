"Шоу Путина и Си Цзиньпина". Что принесет саммит ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), 31 августа – 1 сентября принимают участие в двухдневном саммите в Китае. В ходе форума принимающий их глава КНР Си Цзиньпин, судя по всему, будет стремиться отточить свое видение альтернативного мирового порядка.

Более 20 лидеров собираются в северном портовом городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. Речь идет о ежегодном саммите ШОС для обсуждения вопросов региональной безопасности и торговли – на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом.

Саммит также дает Китаю возможность представить себя в качестве лидера "глобального Юга", собрав одну из крупнейших региональных организаций мира, на долю которой приходится около четверти мирового ВВП и примерно половина населения планеты.

Вот сюжеты, на которые стоит обратить внимание на нынешнем саммите.

1. Очередной эпизод "шоу Путина и Си"

После бурной дипломатической деятельности вокруг войны в Украине, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом, все внимание будет приковано к Владимиру Путину – прежде всего к его переговорам с китайским лидером.

"ШОС стала чем-то вроде шоу Путина и Си, – отмечает в интервью Радио Свобода Темур Умаров, сотрудник берлинского Центра Карнеги по России и Евразии. – Дело тут не столько в самом саммите ШОС, сколько во встречах в кулуарах".

И Пекин, и Москва рассматривают ШОС, в состав которой входят также Беларусь, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Узбекистан и Таджикистан, как инструмент противодействия западным институтам. Они все чаще используют этот блок в качестве своего рода лаборатории для координации общих целей в Евразии и за ее пределами, а также для достижения заявленной цели: перестройки мирового порядка.

Путин включит саммит ШОС в программу более широкого государственного визита в Китай, в ходе которого он посетит 3 сентября в Пекине военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, завершившейся в сентябре 1945 года капитуляцией Японии.

2. Моди смотрит на Восток

Поездка индийского премьер-министра Нарендры Моди является его первым визитом в Китай за более чем семь лет. Она происходит в то время, когда Пекин и Дели пытаются наладить отношения после пограничных столкновений в 2020 году.

Министр иностранных дел Китая Ван И завершил визит в Дели в начале этого месяца. Он стремился воспользоваться новым спадом в отношениях между США и Индией, вызванным возобновлением тарифного давления со стороны Вашингтона и призывами Дональда Трампа к Индии, крупнейшему покупателю российской нефти, ограничить свои закупки.

Встреча Моди и Си может стать основой для принятия дальнейших мер, включая ослабление напряженности на границе путем вывода войск и снятие некоторых торговых и визовых ограничений.

Посольство России в Дели также заявило на прошлой неделе, что надеется на проведение трехсторонних переговоров между Моди, Путиным и Си.

3. Центральная Азия и китайско-российский тандем

Когда в 2001 году была основана ШОС, это была в основном китайская инициатива, направленная на взаимодействие со странами Центральной Азии – при одновременном учете чувствительности Москвы к растущему влиянию Пекина в регионе.

"Китай и Россия являются одновременно партнерами и конкурентами, – говорит Лука Анчески, профессор евразийских исследований из университета Глазго (Шотландия). – Но, как мы видим, в Центральной Азии они гораздо больше сотрудничают, чем конкурируют".

Это может создать новые сложности для стран региона, которые стремятся сохранить баланс между Пекином и Москвой, чтобы не попадать в чрезмерную зависимость от них, но также может открыть новые возможности для авторитарных правительств этих стран.

"В регионе появляется общий набор ценностей, благоприятных для авторитарных режимов, что может облегчить жизнь центральноазиатским режимам", – отмечает Анчески.

4. Грядет ли дальнейшее расширение?

В прошлом году ШОС расширилась за счет включения Беларуси. Этому предшествовало принятие Ирана (2023) и присоединение Индии и Пакистана (2017). Помимо 10 полноправных членов, в ШОС также входят 2 государства-наблюдателя и 14 "партнеров по диалогу".

Хотя дальнейшего расширения организации не ожидается, особое внимание будет уделено Армении и Азербайджану. Эти региональные соперники уже имеют статус "партнеров по диалогу" и после последнего саммита ШОС подали заявки на полноправное членство.

5. ШОС в поисках идентичности

ШОС обрела свою ценность как символическая площадка для лидеров, стремящихся углубить партнерские отношения и повлиять на социальные и политические нормы в тех частях мира, которые находятся за пределами глобального порядка, возглавляемого Западом. Однако, несмотря на растущую привлекательность ШОС, внутренние разногласия по-прежнему остаются ее слабым местом.

Например, во время встречи министров обороны стран-членов организации в июне Индия отказалась присоединиться к заявлению, осуждающему израильские атаки на Иран. Дели объяснил это тем, что в заявлении не было упоминания о смертоносных атаках на туристов в индийской части Кашмира 22 апреля, которые привели к возобновлению боевых действий между Индией и Пакистаном.

"В условиях растущего давления со стороны США на Китай, Индию и Россию этот саммит станет испытанием для ШОС: сможет ли она действовать как сплоченная организация или останется разрозненной платформой, движимой в первую очередь национальными интересами", – отмечает в интервью Радио Свобода Юнис Шарифли, исследователь из China Global South Project.