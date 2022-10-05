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Бизнесам в Марий Эл предлагают "выкупать" сотрудников из мобилизации

Йошкар-Ола, Марий Эл

В столице республики Марий Эл Йошкар-Оле представителям малого бизнеса предложили пожертвовать 1% годовой выручки на нужды мобилизации, сообщает телеканал "Дождь". Взамен на пожертвования им пообещали обеспечить для сотрудников бронь от призыва. Об этом журналистам рассказал один из бизнесменов, побывавших 3 октября на совещании в Минпромторге республики.

Как сказал собеседник "Дождя", на совещании выступил исполняющий обязанности регионального министра промышленности и торговли Станислав Крылов и попросил предпринимателей, которые хотят обеспечить своим сотрудникам бронь от мобилизации, перечислить средства "на гуманитарную помощь военнослужащим". Он также предоставил бизнесменам реквизиты для перечисления денег. В них получателем числится Комплексный центр социального обслуживания населения в Йошкар-Оле, а в качестве назначения платежа указано добровольное пожертвование для оказания гуманитарной помощи мобилизованным. Бизнесменов попросили осуществить платежи до конца недели.

Ранее региональные СМИ сообщали, что семьям призванных по мобилизации в Марий Эл будет выплачено по 50 тысяч рублей. Что касается помощи самим военным, то им не хватает теплых носков, спальных мешков и ковриков, уточняет "Бизнес-Газета". Для соответствующих нужд глава республики Юрий Зайцев поручил найти источник финансирования. Кроме того, в правительстве решили самостоятельно закупить бронежилеты и рации.

  • Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Власти утверждают, что сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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