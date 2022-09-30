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Сепаратисты в Донецке признали переброску к ним мобилизованных россиян

Архивное фото

Вооружённые силы пророссийских сепаратистов в Донецке сообщили о прибытии в регион первой группы мобилизованных в России граждан. Мобилизация была объявлена 21 сентября, это значит, что в зоне боевых действий россияне оказались максимум через полторы недели после прибытия в армию.

Сообщение сепаратистов передаёт российское государственное новостное агентство ТАСС. В тексте говорится, что россияне приступили к курсу "интенсивной боевой подготовки".

Ранее украинский Генштаб сообщал, что плохо обученные мобилизованные граждане воют в районе блокированного города Лиман (Красный Лиман). Стороны военных конфликтов зачастую передают дезинформацию и не точную информацию о боевых действиях.

В четверг вечером президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности требовал проводить дополнительную военную подготовку мобилизованных. Никаких подробностях о прибывших в Донецкую область военных нет, неизвестно, был ли у них военный опыт. Ранее неоднократно сообщалось, что военкоматы наряду с людьми с опытом службы забирают в армию людей, никогда не служивших в армии.

В Донецкой области украинская армия ведёт удачное контрнаступление на позиции, занятые российскими войсками и сепаратистами весной этого года. Российские источники сообщают о нехватке живой силы для обороны и необходимости в пополнениях.

В четверг Генштаб Украины сообщал о переброске мобилизованных Россией военных из аннексированного Крыма в Херсонскую область, где также идут активные боевые действия. Российские источники это не подтверждали.

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