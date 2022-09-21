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Мобилизация ради аннексии

Мобилизация в России. "Спецоперация" Путина официально превращается в войну. В эфире социолог и публицист Игорь Эйдман, юрист Иван Павлов, политолог Константин Скоркин, военный эксперт Александр Коваленко.

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