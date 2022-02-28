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Евросоюз ввёл санкции против "медийных лиц" Кремля и бизнесменов

Европейский союз ввёл персональные санкции против 26 "медийный лиц" и бизнесменов близких к Кремлю из-за войны в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Из журналистов в список попали телеведущие Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, главный редактор издания Regnum Модест Колеров, сотрудник НТВ Роман Бабаян и сотрудник RT Антон Красовский.

Ограничения ЕС также коснутся писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, известного как друга Путина.


В "черный списк" попали представители бизнеса: Геннадий Тимченко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

Из банковского сектора – председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец Альфа-банка Михаил Фридман, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Санкции также коснутся военных: первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, заместителя командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, заместителя командующего войсками Южного военного округа Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.

Из чиновников в санкционный список попали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак​.

Их активы на территории Европейского союза будут заморожены, въезд в государство-члены будет запрещен.

Кроме того вечером 28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персона нон-грата. Они должны покинуть страну до 7 марта, сообщает Небензя

  • Ранее Европейский союз уже вводил санкции против различных секторов экономики России в связи с войной в Украине. Ограничительные меры ввели также США и Великобритания. Санкции в том числе коснулись ЦБ и отдельных российских банков. Часть из них будет отключена от системы международных переводов SWIFT.
  • В качестве ограничительных мер Европейский союз также закрыл воздушное пространство над своими странами для российских самолётов.
  • США ввели персональные санкции против Владимир Путин, глава МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

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