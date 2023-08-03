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Бизнесмена из Ленобласти приговорили к 1,5 годам колонии за плакаты против войны

Суд в Ломоносове в Санкт-Петербурге приговорил бизнесмена и политического активиста Дмитрия Скурихина к полутора годам колонии общего режима по уголовному делу о повторной дискредитации армии России за два плаката против войны, сообщил корреспондент Север.Реалии.

Дело против Скурихина возбудили из-за двух плакатов, фотографии которых разошлись по соцсетям и СМИ. Первый плакат с надписью "Русское общество очнись. Останови безумную, лживую, братоубийственную войну" появился в августе 2022 года. Скурихин опубликовал фотографии с этим плакатом в своем телеграмм-канале.

Второй плакат с фразой "Прости Украина" предприниматель сделал к годовщине военного вторжения России в Украину. 24 февраля 2023 года, в годовщину начала войны, Скурихин встал на колени с этим плакатом и попросил свою дочь сфотографировать его. После чего снимки опубликовали в СМИ.

Обвинитель на процессе заявил, что преступление Скурихина было совершено во время вооруженного конфликта, что должно учитываться как отягчающее обстоятельство. Плакаты суд постановил сжечь.

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