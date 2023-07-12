Бизнесмена Израйлита признали виновным в валютных махинациях

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена Валерия Израйлита виновным в незаконных валютных операциях и выводе средств на сумму свыше 225 миллионов рублей. Однако он освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности.

Дело против совладельца порта "Усть-Луга" было возбуждено ФСБ в 2016 году. В качестве одного из доказательств ФСБ использовала налоговую декларацию, поданную бизнесменом по закону об амнистии капитала. Тогда он был арестован и провёл в СИЗО более трёх лет, после чего был переведён под домашний арест до суда.

Суд постановил приговорить Израйлита к шести годам колонии, но освободить от наказания из-за истечения сроков давности и с учётом уже проведённого в СИЗО и под домашним арестом времени.

Сам бизнесмен не признал вину и заявил, что будет оспаривать приговор. "Доволен, что закончилась эта эпопея безумная, годы ожидания приговора, но сам приговор считаю незаконным, необоснованным, буду его обжаловать. На мой взгляд, там нет состава преступления", - цитирует его слова "Интерфакс".