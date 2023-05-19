19 мая в Екатеринбурге судья Николай Тараненко приговорил бывшего мэра города Евгения Ройзмана к 260 000 рублей штрафа и уничтожению техники, изъятой в ходе обыска за якобы "дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации". По мнению следствия, общественный деятель "дискредитировал" армию в ходе еженедельного стрима, который он проводил в начале июля 2022 года для подписчиков своего ютьюб-канала. Защита намерена обжаловать приговор.

Политика и общественного деятеля задержали 24 августа 2022 года, в День независимости Украины. Следствие длилось около года, процесс начался 26 апреля. Все это время политик находился под запретом определенных действий. На заседание суда, которое состоялось 18 мая, поддержать Евгения Ройзмана приехал нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

"Он не должен был так говорить"

Судебное разбирательство продолжалось три рабочих дня. Интересы Евгения Ройзмана представляли адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев. Сторону обвинения также представляли двое сотрудников прокуратуры.

26 апреля и 10 мая свои доказательства предъявляла сторона обвинения. В их числе – лингво-психологическое заключение некоего эксперта, который и обнаружил крамолу в словах Ройзмана, а также компьютерная техника и листок бумаги, изъятые в ходе обысков. На листе бумаги рукой Евгения Ройзмана записано высказывание о войне в Украине, в котором она называется "позорной" и "бездарной". Этот листок, по версии следствия, как раз и свидетельствует о наличии у Ройзмана умысла на дискредитацию армии при подготовке к стриму 1 июля 2022 года.

Обвинители всем свидетелям также задавали вопросы о личной позиции Ройзмана по отношению к "СВО"

В качестве свидетелей обвинения были вызваны в суд сотрудники и волонтеры благотворительного Фонда Ройзмана, его гражданская супруга Юлия Крутеева, а также некие "зрители" стрима – бывший военнослужащий Олег Лобов и ветеран Афганистана Юрий Кантемиров. Второй пришел в суд на костылях. Еще один свидетель обвинения по фамилии Новиков в суд не явился. При помощи сотрудников Фонда прокуроры стремились доказать сам факт осуществления стрима, его место и время, а при помощи "зрителей" – факт дискредитации Ройзманом российской армии. Обвинители всем свидетелям также задавали вопросы о личной позиции Ройзмана по отношению к "СВО".

Допрошенные в процессе "зрители" почти ничего из того видео вспомнить не смогли, кроме общего негативного отношения Ройзмана к "СВО" и Путину. На вопрос адвокатов, изменилось ли их отношение к Вооруженным силам РФ после просмотра стрима Ройзмана, бывшие военные ответили отрицательно. Обвинителям пришлось ходатайствовать об оглашении показаний, данных этими свидетелями на стадии предварительного следствия, причем почти в одинаковых формулировках.

Что касается самого факта проведения стрима, сам Ройзман его и не отрицал. Волонтер благотворительного фонда Станислав Власов, которого обвинители подозревали в помощи в организации прямых эфиров Ройзмана, заявил в суде:

– Евгений Ройзман своими делами лично спас тысячи жизней, грех такому человеку не помогать.

Директор благотворительного Фонда Ройзмана Светлана Косолапова в ходе своего допроса сообщила, что за истекший год они оказали благотворительной помощи на сумму 126 миллионов рублей. Это очень порадовало подсудимого. С момента наложения на него ограничений он не имел возможности следить за успехами Фонда.

Гражданская жена Евгения Ройзмана Юлия Крутеева говорила о его научных заслугах.

– Для меня важно, что он обогатил русскую культуру целым явлением, которое сам сформулировал и ввел в научный оборот. Это больше походило на склад гуманитарной помощи, чем на кабинет мэра, – сказала она.

Речь шла о Невьянской иконе, музей которой также основан Евгением Ройзманом в Екатеринбурге.

18 мая свои аргументы и своих свидетелей предоставила и сторона защиты. Свидетелями "по характеризующим обстоятельствам" выступила учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. У стороны защиты к ней был только один вопрос – как она может характеризовать Евгения Ройзмана.

Это помещение больше походило на склад гуманитарной помощи, чем на кабинет мэра

Анна Федермессер рассказала о своем знакомстве с ним – в 2016 году в Екатеринбурге был открыт первый хоспис на Среднем Урале. Еще до того, как стать мэром, Евгений прислал из своего фонда в ее фонд, специализирующийся на помощи хосписам, несколько человек на обучение. С тех пор их сотрудничество по вопросам открытия хосписа и помощи каким-то конкретным людям никогда не прерывалось.

– Такие эпизоды, которые я помню, которые помогают охарактеризовать личность, ну, например, моя поездка в Екатеринбург и первая встреча в кабинете мэра. Мне казалось, что человек стал мэром, наверное, уже будет такая дистанция, холодность, я не знала, как себя вести, зашла в кабинет… Это помещение больше походило на склад гуманитарной помощи, чем на кабинет мэра, он весь был заставлен какими-то коробками, колясками инвалидными, всё подписано, например, мальчику Диме оттуда-то, – рассказывала Анна.

Некоторые из этих писем были приобщены к материалам дела, другие отвергнуты

Кроме того, Федермессер напомнила о книге Ройзмана "Личный прием" и о том, что прием граждан по пятницам он проводит уже 20 лет. После дачи показаний она пожала Ройзману руку и попросила разрешения остаться в зале, но судья сказал, что здесь недостаточно места, и предложил перейти в соседнее здание, где была организована прямая трансляция. Присутствовавший здесь же журналист и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов предложил открыть для посетителей судебную "клетку" и использовать имеющуюся там скамейку, но получил суровое предупреждение от судьи.

Следующим свидетелем, также по характеризующим обстоятельствам, выступил отец одного из спасенных Ройзманом детей Дмитрий Бахтин. По его словам, именно благодаря активному участию Ройзмана проблемы с приобретением лекарств для детей с СМА теперь начали решаться на государственном уровне. А сам Евгений активно работает над созданием реабилитационного центра для них. Бахтин также просил разрешения остаться в зале до конца судебного заседания.

Алла Пугачева и другие

Адвокат Владислав Имаджапов обратился к суду с просьбой приобщить к делу большое количество новых документов. В их числе – около 30 характеристик, начиная от соседей Ройзмана и до таких звезд, как Алла Пугачева, Михаил Веллер, Юрий Казарин, Николай Коляда, а также от научных коллег Ройзмана – историков и искусствоведов. Некоторые из этих писем были приобщены к материалам дела, другие отвергнуты, так как, по словам судьи, "представляют собой не характеристики, а внепроцессуальные обращения". В перерыве Евгений Ройзман сообщил журналистам, что "очень польщен этими отзывами", но удивлен отсутствием характеристик от официальных организаций, в которых он состоит, например, от Союза писателей и Союза деятелей искусств” России.

Официально буква "Z" не является символом вооруженных сил России

Ходатайство о приобщении к делу альтернативной лингвистической экспертизы, проведенной сотрудником Уральского федерального университета Анной Плотниковой по запросу стороны защиты, суд также удовлетворил. Но саму Плотникову допросить в ходе судебного заседания отказался. В приобщении запроса депутата Госдумы Ступина и ответа Минобороны РФ о том, что буква "Z" не является официальным символом "СВО", суд адвокатам отказал.

"Нет никаких путей для отступления"

В ходе судебных прений обвинители заново повторили все те же аргументы, отдельно сославшись на тот факт, что одна из сотрудниц Фонда подтвердила в суде антивоенную позицию Ройзмана.

В прениях прокурор заявил, что в экспертизе Плотниковой, проведенной по адвокатскому запросу, отсутствуют три важных эпизода, а именно ответы Ройзмана про "зигу" и про гибель людей и детей в Украине.

На вопрос, как он относится к гибели людей, сказал, что ему больно. "А по-вашему, он должен был ответить, что ему хорошо?" – парировал Гриднев.

Также адвокаты напомнили, что официально буква "Z" не является символом вооруженных сил России. В своих выступлениях они раскритиковали антиконституционный характер самой законодательной нормы, по которой судят Ройзмана, и слишком абстрактно сформулированное обвинение, из-за чего невозможно понять, какое именно обстоятельство подлежит доказыванию.

– По версии обвинения, Ройзман назвал происходящее между Россией и Украиной вооруженной борьбой между государствами. Во-первых, сторона обвинения не раскрывает, в чём же противоправность и недостоверность такого высказывания. Во-вторых, сторона обвинения не обосновывает, каким образом характеристика взаимоотношения двух государств как вооруженной борьбы между ними дискредитирует использование вооруженных сил Российской Федерации, – сказал в суде Владислав Идамжапов.

Он заявил, что изъятый в ходе обыска рукописный листок со словами про "страшную бездарную войну" не может быть доказательством по данному делу, поскольку за публикацию именно этого текста Ройзман задолго до 1 июля уже был привлечен к административной ответственности.

Стрим Ройзмана никак не повлиял на их отношение к вооруженным силам

Адвокат Тимофей Гриднев в своем выступлении отметил, что доказыванию по этому составу преступления подлежит публичный характер действий, наличие злого умысла, обязательно направленного именно на дискредитацию армии, и факт привлечения ранее за то же самое по административным статьям. По его мнению, доказано только два пункта из четырех, а конкретно – публичный характер стрима и факты привлечения к ответственности. О наличии умысла и направленности всех действий Ройзмана именно на дискредитацию армии, по мнению защиты, в данной ситуации говорить невозможно, поскольку беседа во многом носила спонтанный характер – вопросы поступали в режиме онлайн. Еще защитники подчеркнули разнообразие тематики и тот факт, что из разговора, продолжавшегося более часа, на обсуждение войны в Украине приходится всего четыре минуты, что не очень похоже на желание навязать свою точку зрения аудитории именно по этому вопросу. Они сослались на заявления ветеранов армии – свидетелей обвинения, которые сами сказали, что стрим Ройзмана никак не повлиял на их отношение к вооруженным силам.

– "Город без наркотиков", Фонд Ройзмана – организации, которые спасли сотни жизней. Благотворители перечисляют Ройзману деньги, зная, что они пойдут на помощь нуждающимся. Евгений Ройзман – общественный и политический деятель, он учёный, который внёс неоценимый вклад в изучение вашей истории – истории Урала, выявив целое явление в истории иконописи – Невьянской иконы, по крупицам собрал огромное собрание памятников этого явления и не спрятал их в подвале, а открыл первый частный музей, доступный всем. По сей день каждую пятницу люди идут на приём к Ройзману. Не к мэру города, не к политику, не к депутату местного заксобрания, а просто к человеку, которому несут свои боли и невзгоды, радость и проблемы. Они знают, что он поможет, что на него можно положиться. Как же так вышло, что человек таких качеств оказался на скамье подсудимых? Вся жизнь Ройзмана, все его дела выглядят неподъемным противовесом тем обвинениям, которые ему предъявили, заставляет только в связи с этим задуматься над его обоснованностью и справедливостью. Просим признать Ройзмана Евгения Владимировича невиновным, – сказал в суде адвокат Гриднев.

В своем последнем слове Ройзман выразил благодарность всем, кто оказал ему публичную поддержку, затем поблагодарил журналистов и жителей Екатеринбурга, и всех добрых людей вообще:

– Нюта Федермессер, которая сказала несколько слов, и все эти люди, которые говорили обо мне, отсекают мне любые пути для отступления и заставляют соответствовать... Друзья, я вынужден просто соответствовать тому образу, который вы создали, нет никаких путей для отступления. Вот. Ну, что касается меня, я прожил хорошую жизнь, я ни о чем не жалею …

В этом месте судья попытался прервать Ройзмана:

– Вы говорите уже полчаса и ни слова не сказали по существу дела!

– Сейчас скажу, я уложусь в два слова, – продолжил Ройзман. – Я прожил хорошую жизнь, я ни о чем не жалею и ничего не боюсь, и никто не может отнять у меня права говорить то, что я думаю. Спасибо.