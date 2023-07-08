Блеск правдоподобия. Дарья Провоторова – о Путине и Трампе

"Мы должны на Западе поддерживать жуликов, отморозков и идиотов – тогда у нас все получится! Мы должны поддерживать их и убеждать в том, что они гении", – заявляет Дмитрий Евстафьев, профессор Высшей школы экономики в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Новаторства в этой идее нет: такую эту стратегию, эффективную (по крайней мере до 24 февраля 2022 года), Кремль использовал на протяжении многих лет. Путинское вторжение в Украину поставило Кремль против многих стран, заставив пропагандистов тосковать по былым пророссийским настроениям на Западе. Некогда многочисленные восторженные комментарии от американских и европейских правых, почитателей путинского "здорового консерватизма" сменились редкими упоминаниями и неловкой тишиной. Однако у Владимира Путина всё ещё осталась группа поддержки – это протрамповское крыло американских республиканцев, в большинстве своём сторонников Дональда Трампа, а также их медиапоклонники. Потенциальное возвращение Трампа в Белый дом является едва ли не единственным светлым пятном на кремлёвском пропагандистском горизонте. Соловьев подмечал это ещё в довоенном 2021 году: "Как хорошо было при Трампе. Слушайте Трампушку!"

Трамп, по всей вероятности, представляет собой самую большую надежду Москвы на то, что США в конце концов перестанут поддерживать Украину

Перспектива того, что 45-й президент США может оказаться в тюрьме, давно стала предметом бурного обсуждения на подконтрольном Кремлю телевидении. Особенно сейчас, когда Трампу грозят уголовные обвинения. В Кремле уже давно были готовы дать "трампушке" убежище, возможность "переехать в Ростов", как предлагал Дмитрий Киселев, "наконец построить в нашей Новой Москве свой знаменитый Трамп-Сити". "Мы должны попросить Федеральную службу безопасности начать защищать нашего Дональда", – предлагает ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Переживают в кабинетах Останкина и за американскую демократию. В программе "60 минут" военный эксперт Игорь Коротченко предложил МИД России "создать специальную группу, которая готовила бы отчеты с оценкой состояния демократии в США", ведь "в Америке идет настоящая охота на ведьм" и преследование Трампа – "это символ непомерного деспотизма". "Мы [россияне] – последнее свободное поколение человечества", – подытожил новости из Мар-а-Лаго Виталий Третьяков, декан факультета телевидения МГУ.

Разделяет беспокойство по поводу "преследования" Трампа и Мария Захарова. Представитель МИД России связала судебные действия против бывшего американского президента с его заявлениями о том, что существует только два пола, мужской и женский. Ведь, по мнению Захаровой, "на Западе нельзя называть мужчину мужчиной, и женщину женщиной не назовешь". Решение проблемы предложил политолог-американист Дмитрий Дробницкий: выпустить статью о том, что "Джо Байден лично получал по 10 миллионов долларов за каждый день войны в Украине", чтобы и на него тоже завели уголовные дела.

Трамп, по всей вероятности, представляет собой самую большую надежду Москвы на то, что США в конце концов перестанут поддерживать Украину. Эту идею один из главных рупоров кремлёвской пропаганды Соловьев сформулировал ещё в июле прошлого года: "Мы не хотим [говорить]. Может, вы там хотите поговорить, а мы нет. Мы не хотим делать никаких шагов навстречу. Мы подождем Трампа". Такие надежды не совсем беспочвенны. Только 86 из 213 республиканцев в Палате представителей присутствовали на декабрьском выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе США, а опросы показывают, что многие из них выступают против помощи Украине.

Да и сам Трамп не дает причин сомневаться в своих симпатиях. Первые недели войны он описывал Владимира Путина в восторженных тонах. В феврале прошлого года Трамп рассказывал: "Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: – Это гениально!" Трампу так понравилось то, что российский президент назвал свои вооруженные силы "миротворческими", что он пошутил о том, что Соединенные Штаты должны занять такую же позицию, когда дело доходит до границы с Мексикой. Ту же линию Трамп ведёт и в ходе своей новой предвыборной кампании. "Я знаю многих иностранных лидеров, и... в отличие от нашего лидера, они находятся на вершине своей игры", – сказал Трамп, сравнив Си Цзиньпина и Путина с Джо Байденом во время недавнего митинга в Пенсильвании. В Джорджии он повторил свою мысль: "Самый умный добирается до вершины. Меня спрашивают: "Путин умен?" – Да, Путин был умен".

Российские государственные СМИ в свою очередь неизменно поддерживали Трампа. Согласно рассекреченному в 2021 году отчету американской разведки, кремлёвская кампания по дезинформации включала в себя поддержку Трампа, очернение как Джо Байдена, так и Демократической партии в целом, а также подрыв американского общественного доверия к избирательному процессу. Российская пропагандистская машина "находила" ноутбук сына Джо Байдена Хантера с таинственными электронными письмами, обвиняла его в неуплате налогов, а также обнаруживала у самого Байдена проблемы со здоровьем, физическим и ментальным. Этим Кремль и подконтрольные ему СМИ занимаются до сих пор. Спустя месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину Министерство обороны России опубликовало красочную диаграмму, призванную продемонстрировать то, что Байден-младший тайно финансирует биолаборатории в Украине, разрабатывающие биооружие "против России". Это обвинение было настолько абсурдным, что уважаемые средства массовой информации в США избегали его. Однако это не относилось к любимцу Кремля и тогда ещё ведущему телекомпании Fox News Такеру Карлсону. Карлсон ухватился за этот сюжет, а за Кларсона ухватилась западная конспирологическая общественность, в том числе американское маргинальное сообщество QAnon. Поддержал фактически кремлёвские нарративы и Дмитрий Саймс, американский политолог и главный редактор издания The National Interest. Частый гость программ Соловьева, Саймс так рассуждал по поводу предвыборной борьбы Дональда Трампа за кресло президента: "Россия предоставила Трампу выгодную колоду карт, потому что документы, обнаруженные в Украине, плюс улики, ноутбук Байдена, демонстрируют участие компании Хантера Байдена в биологических программах в Украине".

Англоязычное подразделение телеканала RT, набравшее за последние годы немалую аудиторию, поддерживает кремлевскую линию и предоставляет эфир для многих заявлений, очерняющих действующего президента США. Многочисленные тексты рассказывают западному зрителю, выбравшему в качестве источника информации кремлевские СМИ, о биолабораториях, превращении США в "банановую республику", о непопулярности Байдена, якобы проводящего больше половины своего президентского срока "в отпуске", и бедственном положении США из-за антироссийских санкций и помощи Украине. Не забывают рассказывать и о "грязном" бизнесе Хантера Байдена, обширно цитируют заявления Трампа про "исторические унижения" США, население которых при Байдене якобы превратилось в "нацию нищих". А эксперты RT утверждают, что целью Вашингтона является менее экономически жизнеспособная Европа, что даёт США глобальное конкурентное преимущество. Именно российские англоязычные СМИ стали движущей силой непрекращающихся нападок Трампа на проигранные им выборы и призывов провести повторное голосование и объявить его "законным победителем".

Медиапоклонники Трампа открыто выражают симпатии России Владимира Путина. В течение многих лет зрители консервативного телеканала Fox News слышали сочувственные комментарии в адрес российского президента, от заверений о том, что Кремль не пытался оказывать влияние на исход президентских выборов в США, до откровенно антиукраинской риторики ведущих телепередач и экспертов. Fox News утверждает, что США своей помощью Украине провоцируют Третью мировую войну и использование Россией ядерного оружия, уверяет зрителя в непобедимости Путина и в том, что дорогостоящая помощь Украине лишь продлевает страдания её жителей. Fox News стал прямо-таки находкой для российских пропагандистов: Трампа на этом телеканале называют "президентом", а Байдена "подражателем диктатора". Fox News ожидаемо часто удостаивается цитирования в российских госСМИ.

И Трамп, и Путин – правые авторитарные политики-популисты. Два этих политика последовательно использовали друг друга в геополитических хитростях и продолжают попытки использовать нити двусторонних связей для укрепления своего влияния. Связанные с ними СМИ работали в тандеме, придавая сомнительным или ложным утверждениям блеск правдоподобия.

Дарья Провоторова – журналист



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