Золотой миллиард. Дарья Провоторова – о паутине конспирологии

Выступая в конце апреля в Совете Безопасности ООН в качестве его председателя, Сергей Лавров стремился представить Москву защитником международного права, несмотря на очевидные попытки России захватить территорию суверенного государства Украины. Столкнувшись с новой волной международного осуждения, Лавров использовал аргументы про "золотой миллиард", похоже, любимую конспирологическую теорию Кремля. Такие попытки Москва предпринимала не раз, с конспирологией у Кремля длинная и насыщенная история отношений.

Но где же берёт начало это конспирологическое повествование? Наиболее явная нить от сегодняшней реальности ведет к так называемому Гарвардскому проекту. Реально существовавший исследовательский проект Гарвардского университета 1950-х годов по советской социальной системе стал настоящей политической "страшилкой", хотя по сути представлял собой сборник из кратких расшифровок и рабочих заметок, проведенных с беженцами из Советского Союза в первые годы холодной войны. В постсоветской России Гарвардский проект превратился в программу по уничтожению СССР, рассчитанную якобы на 15 лет и состоявшую из трех частей: "Перестройка", "Реформы" и "Завершение". “Перестройка” представляет собой переосмысление деятельности Михаила Горбачева как инструмента для осуществления коварных планов ЦРУ по разрушению Советского Союза. Раздел "Реформы" предусматривал приход к власти человека (Бориса Ельцина), призванного ликвидировать мировую социалистическую систему, Варшавский договор, добить социалистическое патриотическое сознание. Кульминация зловещего плана предполагала геноцид русского народа с целью высвободить ресурсы страны и освободить территории для чуждого населения (вероятно, того самого "золотого миллиарда").

Русофобию не нужно объяснять или доказывать, в неё нужно просто верить

Долгое время Гарвардский проект являлся вполне самостоятельной силой конспирологической ксенофобской паранойи. Но в конце 1990-х появился еще один "проект", на этот раз "Хьюстонский". Он вовсе не имел никакого "первоисточника", первые упоминания о нём, согласно исследователю постсоветской конспирологии Элиоту Боренштейну, относятся к переосмыслению Гарвардского проекта неким Константином Петровым, генерал-майором и лидером партии оккультно-конспирологического характера "Курсом правды и единения". В интернете хранится множество псевдотеоретических работ и псевдодокументальных фильмов от государственных телеканалов, общественных организаций и просто интернет-активистов, связывающих Хьюстонский проект с "цветными революциями", смертоносными вакцинами и убийством самого генерала Петрова.

Гарвардский и Хьюстонский проекты и спустя десятилетия не отпускают верных власти журналистов. Агентство Regnum в статье под говорящим названием "Победа Зеленского в интерьере Хьюстонского проекта" пишет, что "англосаксы намерены довести фрагментацию постсоветского пространства до конца, который обозначен Хьюстонским проектом". Телеканал "Мир" ищет ответ на вопрос, можно ли уничтожить славян, "стравив их между собой", а телеканал "Звезда" утверждает, что Гарвардский проект изначально "оброс нацистами" и включал в себя не только запуск Радио Свобода, но и "создание альтернативной литературы", иначе откуда "появился и Солженицын, и Бродский, и другие?" Эти теории заложили прочный фундамент для раздолья конспирологической мысли в России.

"Золотой миллиард" впервые попал в поле зрения широкой публики в 1990 году, когда вышла в свет статья публициста Анатолия Цикунова, публиковавшегося под псевдонимом А. Кузьмич. В тексте "Планы мирового руководства по порабощению России" этот автор утверждал, что западные элиты "с жадностью смотрели на огромные природные ресурсы СССР". Его идею популяризировал Сергей Кара-Мурза, превративший "золотой миллиард" в одно из ключевых понятий российской конспирологической мысли. В основе концепции лежит сценарий конца света, неизбежного катаклизма (изменения климата, истощения природных ресурсов, неизбежного перенаселения) и об "идеальном" населении из развитых западных стран. "Золотой миллиард"... объединяет многие из самых важных конспирологических сюжетов постсоветской России: необходимость защиты природных ресурсов страны от хищного Запада, деморализацию российской молодёжи и разрушение российской экономики в одно убедительное повествование", – пишет Элиот Боренштейн.

Владимир Путин первые заговорил о "золотом миллиарде" уже через несколько месяцев после вступления в должность. В речи на Азиатско-Тихоокеанском экономическом саммите в ноябре 2000 года он заявил, что мировое развитие "примерно разделено на Север и Юг, между так называемым золотым миллиардом и остальным человечеством". С тех пор эта теория Путина не оставляла. "Почему золотой миллиард земного шара должен доминировать над всеми и навязывать свои правила поведения?" – спрашивал он в своем выступлении в июле прошлого года. О злополучном "миллиарде" в Москве рассуждали многие: от Николая Патрушева, предположившего, что пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис могли быть организованы по этой причине, до Сергея Лаврова, решившего поговорить на эту тему на недавнем заседании Совета Безопасности ООН.

Еще один кирпичик в глухой стене конспирологической крепости – "план Даллеса". План, приписываемый директору ЦРУ Аллену Даллесу, который якобы изложил его в своей речи перед Конгрессом США в 1945 году, предполагал разрушение СССР/России путем развращения советских людей и поощрения разнообразных пороков. Первое известное упоминание о некоем новом плане по развращению и раздроблению Советского Союза относится к 1992 году. Оно появилось в книге украинского писателя Бориса Олейника, которая позднее много раз переиздавалась. Первоначальный текст "плана", представленный в этой книге с помощью одного из героев, включает в себя намерение "постепенно уничтожить социальную субстанцию в литературе и искусстве", которые будут "изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства"; а засланные деятели культуры "будут распространять и внедрять культы секса, насилия, садизма и предательства, грубости и наглости, лжи и обмана, злоупотребление алкоголем и наркотиками, бесстыдство, предательство, национализм и этническую вражду". Помимо прочего повествование подразумевает, что те, кто критикуют разоблачителей плана Даллеса, вероятно, причастны к его осуществлению.

Первые ссылки на этот злополучный план появились в газете "Народная правда" в 1992 году и вскоре разошлись по другим российским СМИ. Он переплёлся с другими теориями заговора, в качестве объяснения морального упадка России. В феврале 1993 года план был процитирован митрополитом Иоанном в его тексте "Битва за Россию". Популярность его не меркнет, пример тому – годичной давности статья представителя России при ЕС дипломата Владимира Чижова. Чижов утверждает, что план главы ЦРУ, "целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения", появился как продолжение козней "наших англосаксонских партнеров, которые, даже не дождавшись, пока дым батальных пожарищ развеется, взялись за перекройку в свою пользу хрупкого баланса сил в мире".

Ещё один модный аргумент российских чиновников – выдуманная цитата о желании "коллективного Запада" завладеть территориями России. Одно из самых цитируемых Путиным высказываний о том, что Россия "несправедливо одна владеет природными ресурсами Сибири", приписывается Кремлем бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Разумеется, она никогда такого не говорила. Раннее упоминание этой фразы относится к 2006 году: "Российская газета" опубликовала интервью с генералом ФСО Борисом Ратниковым под заголовком "В мыслях Мадлен Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам". Генерал рассказал, что незадолго до начала бомбардировок Югославии авиацией США российские спецслужбы "провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт". В статье описывались так называемые секреты магии от ФСБ.

Два спутника околокремлёвских конспирологических теорий мироустройства – альтернативная история и "русофобия". Концепция конспирологии предлагает версию истории, в которой всегда подтверждена роль России как героя, подчеркивается её статус мировой жертвы и оскорбленной стороны. Во второй половине 1990-х расцвёл жанр псевдоисторических политико-философских трактатов о судьбе России. Яркий пример – книга математика Анатолия Фоменко "Новая хронология Руси" (1997). Фоменко утверждает: он математически доказал, что история, какой мы её знаем, является обширной фальсификацией. Цель труда Фоменко – сделать Россию героем. Марко Поло в его версии прошлого посетил Ярославль, а скифы, гунны, казаки, украинцы и белорусы – просто части "русской Орды". Название книги Фоменко 2009 года говорит об этом ясно: "Христос родился в Крыму. И там же умерла и Матерь Божья". Назвать фоменковский проект империалистическим будет преуменьшением, для этого автора весь мир русский. Его псевдонаучная теория ожидаемо была отвергнута научным сообществом, но абсурдные идеи, безусловно, живы.

Цемент выстраиваемой режимом Путина идеологии "осажденной крепости" – русофобия, которая служит мотивацией для различных злодеев, внешних и внутренних. Это экзистенциальная угроза, которая должна сплотить россиян вокруг сильного лидера, способного защитить страну. Как и многие другие маргинальные идеи, русофобия переместилась с периферии в мейнстрим с приходом нынешнего президента к власти. С момента возвращения Путина на пост главы государства в 2012 году режим разбрасывает обвинения в русофобии направо и налево, заставляя российскую общественность поверить в то, что весь западный мир замышляет уничтожить Россию. В августе 2016 года Министерство культуры России даже выделило средства на исследование "технологии культурной русофобии и государственно-административные ответы на этот вызов". Русофобию не нужно объяснять или доказывать, в неё нужно просто верить. Почему враги пытаются уничтожить Россию? Потому что они ненавидят Россию. Почему они ненавидят Россию? Потому что они русофобы.

Результатом конспирологической пропаганды последних двух десятилетий стало радикальное изменение отношения россиян к Западу, прежде воспринимавшемуся как образец для подражания. С 2008 по 2015 год число россиян, положительно относящихся к Германии, сократилось с 77% до 35%, в 2021 году лишь 8% опрошенных назвали ФРГ дружественной страной. И это несмотря на то, что до российского вторжения в Украину Германия считалась одной из наиболее толерантных Москве стран Западной Европы. Та же тенденция наблюдалась и в отношении к главным центрами предполагаемых антироссийских заговоров, США и Великобритании. По данным ВЦИОМ, доля настроенных антиамерикански граждан РФ выросла с 32% в 2012-м до 71% в 2022-м. В то же время 60% россиян верят в существование сил, пытающихся переписать российскую историю и навредить России, а 54% уверены, что есть люди, которые хотят разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно расследованию "Ведомостей", в период с 2011 по 2018 год упоминание в СМИ теорий заговора выросло в среднем в 6–9 раз. Лидировала в повестке федеральной прессы как раз теория об умышленной фальсификации российской истории со скрытой целью навредить России и преуменьшить ее величие. Эта тема была популярна и у руководителей страны, отчеты об их высказываниях составляют 80% всех упоминаний в СМИ. Именно теории заговора российские официальные лица постоянно используют в обоснование своей внешней и внутренней политики. Но самым главным результатом, конечно, стало принятие россиянами преступной войны, оправдываемой все теми же конспирологическими теориями.

Дарья Провоторова – журналист



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