Близкие политзаключённого заявили, что его нашли в ШИЗО повешенным

Несколько близких найденного на днях мёртвым в колонии номер 2 Воронежской области российского антивоенного активиста Вегана Христолюба Божьего сообщили, что сотрудники колонии обнаружили его повешенным в ШИЗО. Об этом сообщают два издания со ссылкой на близких погибшего: SotaVision и "Осторожно, новости".

Они также утверждают, что было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В рамках расследования следователи вызывали на допрос отца активиста, где и сообщили, что заключённого нашли повешенным. Другие подробности расследования пока публично не известны.

"Осторожно новости" со ссылкой на слова близких утверждает, что активиста поместили в ШИЗО в начале апреля. Близкие предполагают, что там Христолюб мог объявить голодовку (об этом он предупреждал в своих письмах). Он ранее уже объявлял голодовку, когда его помещали в ШИЗО.

Близкие также сомневаются, что Христолюб мог совершить самоубийство, так как он был глубоко религиозным человеком. В христианстве суицид считается грехом, а церкви отказываются проводить отпевание людей, решивших совершить самоубийство.

О смерти Вегана Христолюба Божьего стало известно 17 апреля. Он отбывал трёхлетний срок в ИК-2 по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Приговор был связан в том числе с его антивоенной позицией.

Уголовное преследование Вегана Христолюба, который называл себя христианским активистом, пацифистом, космополитом и проповедником, началось в ноябре 2023 года. В оскорблении чувств верующих блогера обвинили из-за видео об исламе на его YouTube-канале, которое он сделал в 2022 году. В нем содержалась критика Корана в контексте суда в Чечне над Никитой Журавелем. В другом видео, которое посчитали "реабилитацией нацизма", критиковались действия Иосифа Сталина и Красной армии во время Второй мировой войны и вербовка заключённых на войну в Украине: в видео было сказано "Зеки, убийцы и разбойники – основа всех армий мира".

В феврале 2025 года Вегана Христолюба Божьего за эти видео приговорили к трем годам колонии-поселения по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Реабилитация нацизма". В ноябре 2025 года, уже после вынесения ему приговора, но до отправки в колонию, его задержали в Воронеже с плакатом "Нет войне" и антивоенным христианским посланием. В конце прошлого года активиста перевели в колонию общего режима.

Ранее в СИЗО Комсомольска-на-Амуре, по официальной информации, покончил с собой художник Андрей Акузин, который был арестован за комментарий в интернете.