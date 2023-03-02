Блогер, избитый в московском ОВД, купил дроны и передал их ВСУ

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, которого в прошлом году избили в московском отделе полиции, а затем депортировали из России, закупил и передал военнослужащим Вооружённых сил Украины необходимые им дроны. Видео, на котором Лебедев в Киеве передаёт оборудование военным, а те его благодарят, появилось в четверг в различных телеграм-каналах - в частности, его опубликовали журналисты Александр Невзоров и Дмитрий Гордон. На кадрах Некоглай призывает военных "использовать дроны по назначению" и говорит, что "рад быть частью победы над русским миром".

В ноябре прошлого года блогер Некоглай, у которого более десяти миллионов подписчиков в тиктоке, спародировал российского солдата, участвующего в боевых действиях на территории Украины. В ответ глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора и автора множества репрессивных законов Елены Мизулиной, написала заявление в Генпрокуратуру о том, что блогер "глумится над подвигом нашего военного", призвав возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Спустя сутки Некоглая задержали и увезли в отдел полиции по Пресненскому району Москвы. Там, по словам блогера, его избили, постригли и попытались изнасиловать трое полицейских. Затем они заставили задержанного встать на колени и извиниться. При этом один из полицейских снял это на камеру и выложил в интернет.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников подтвердил, что сотрудники ОВД применяли к Некоглаю насилие. Врачи официально зафиксировали у блогера травмы, а именно "множественные гематомы и ссадины верхних и нижних конечностей". Тем не менее, наказания для полицейских не последовало, а суд постановил депортировать Некоглая из России в Молдову, гражданином которой он является.

В феврале Следственный комитет России возбудил против блогера уголовное дело по обвинению в клевете на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину.