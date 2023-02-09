На блогера Некоглая завели дело по статье о клевете на Мизулину

Против блогера Некоглая (Николая Лебедева) возбудили уголовное дело по статье о клевете на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину. Об этом она сама сообщила ТАСС.

Мизулина рассказала, что её вызвали на допрос в качестве потерпевшей. Она пояснила, что дело возбудили "в связи с распространением откровенного вранья и клеветы" о её деятельности и работе Лиги, а также угрозами убийства в её адрес.

Мизулина заявила, что целью угроз и фейков была попытка оказать на неё давление "как на общественного деятеля" в связи с её "позицией по факту дискредитации вооружённых сил России".

Комментируя новость, Некоглай рассказал, что в СИЗО к нему через день приходили люди, которые "пытались нарыть на него уголовное дело", но им не хватило времени.

В ноябре 2022 года Некоглай, у которого более десяти миллионов подписчиков в тиктоке, снял ролик, где спародировал российского солдата в окопе, отбрасывающего от себя гранаты, сброшенные с дрона.

Мизулина написала на него донос в Генпрокуратуру и МВД. Она назвала блогера "выродком" и призвала возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Менеджер Некоглая заявил, что блогер не хотел оскорбить или унизить военных своей пародией, сославшись на перевод песни, которая наложена на видео. В тиктоке провели акцию в поддержку Некоглая.

На следующий день после сообщения Мизулиной о доносе, блогера задержали, обвинили в нарушении миграционного учёта и после суда депортировали в Молдову. Во время заседания Некоглай, обритый налысо и со ссадинами на лице, извинялся и просил быстрее его депортировать.

В своём первом после депортации видео блогер рассказал, что в московском отделе полиции его пытались изнасиловать литровой бутылкой газировки.