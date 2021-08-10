Блогера Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО Санкт-Петербурга, по делу об оправдании терроризма за песню про Норд-Ост, внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилось на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Хованский извинился и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было", – говорится в письме блогера, которое во опубликовал его знакомый Илья Давыдов (Мэддисон).

Блогера Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма в начале июня из-за песни про "Норд-Ост". Речь идёт о теракте на Дубровке в 2002 году. В композиции есть слова "„Норд-Ост“ — это было ******* [отлично]. Сколько же русских детей убили. Всё во имя Чечни!". Видео с песней появилось в Сети в июне 2020 года. Попав в СИЗО, Хованский рассказал, что "перестал верить в Путина".

У Хованского почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube. В 2019 году блогер стал помощником депутата Госдумы – члена ЛДПР Василия Власова. Партия сказала, что Хованский с политиком больше не работает. При этом Власов заявил, что уголовное дело может быть связано с предстоящими выборами в Госдуму.