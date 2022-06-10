Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в конце следующей недели может официально рекомендовать дать Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.

В Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу".

В то же время большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов ЕС, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины, представители Эстонии указали на необходимость дать Киеву надежду.



Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg.

В начале марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.

Позже Макрон заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы и призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.