МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.
"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через шесть месяцев, один год, два года, мы лжем, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J. "Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии", - добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Макрон призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
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