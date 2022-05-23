МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через шесть месяцев, один год, два года, мы лжем, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J. "Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии", - добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Макрон призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.