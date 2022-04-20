Чем Путин пугает мир?

Кремль убежден, что вызванные войной проблемы заставят Запад пойти на сделку с Москвой, заставит предпочесть свое благополучие защите Украины от агрессии? Такое впечатление создают пророчества российских политиков о крахе доллара, гиперинфляции в Европе и США. Что происходит на самом деле?. Кому угрожают рост цен, дефицит и нищета? Правда ли, что мировая экономика не выдержит санкций против России?

В эфире политолог и экономист Мария Снеговая, финансист в прошлом сотрудник Центробанка Андрей Черпанов и военный эксперт Алексей Мельник.

Ведет передачу Михаил Соколов. Видеоэфир в 19:05