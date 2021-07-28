Москва опасается возможного прихода к власти в Германии кандидата на пост канцлера страны от партии "зелёных" Аннылены Бербок. Российское руководство "готово сделать всё", чтобы не допустить её победы на выборах. Такое утверждение со ссылкой на близкий к российскому правительству источник передаёт агентство Bloomberg.

Трое источников агентства утверждают, что Кремль воспринимает Бербок как угрозу своим интересам в Германии. Политик выступала против проекта строительства газопровода "Северный поток-2", назвав идею строительства противоречащей санкциям. Кроме того, она выступала за жёсткий курс с Москвой.

Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займёт пост канцлера, возглавляющего исполнительную власть в стране. Впервые с 2005 года эту должность не будет занимать Ангела Меркель, заявившая об уходе с поста ещё в 2018 году.

Партия Бербок считается одним из фаворитов на предстоящих выборах. Перед голосованием "зелёные" столкнулись с массовыми кибератаками. Против политика активно распространяются фальшивые сведения и клевета в социальных сетях, — рассказали Bloomberg два источника, знакомые с ситуацией вокруг партии. Партия уже предупредила спецслужбы Германии, что кибератаки похожи на те, что обычно связываются с Кремлём. При этом у зелёных нет доказательств, что Москва действительно в это вовлечена.