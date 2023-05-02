Bloomberg: Россия возобновит закупки валюты для резервов

Россия, вероятно, уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg.



По данным агентства, министерство финансов может объявить об этом на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно двумстам миллионам долларов в юанях в месяц. Как отмечает Bloomberg, китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения трансакций для своего Фонда благосостояния, чей размер оценивается в 154 миллиарда долларов.

Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность России поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и потолка цен на нефть, установленного странами Запада, отмечает агентство. Несмотря на напряженную ситуацию из-за военных расходов и по-прежнему крайне высокий дефицит, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.

"Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что Россия вместо поглощения своих резервов их наращивает", - цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова. Кроме того, накопление резервов, по мнению экспертов, может положительно сказаться на рубле.

В январе Банк России после почти годового перерыва решил возобновить операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. Речь идет о закупках валюты при относительно высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких. Теперь такие операции проводятся не с валютами "недружественных стран" - долларом и евро, а с китайскими юанями. В свою очередь это позволяет через кросс-курсы менять отношение рубля к доллару и евро. В начале года Минфин наращивал продажи юаней в связи со снижением стоимости российской нефти после установления потолка цен в 60 долларов за баррель.

В ответ на российское военное вторжение в Украину в феврале 2022 года страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов России: 300 миллиардов средств в долларовом эквиваленте из 640 миллиардов.