Минфин: нефтегазовые доходы России в 2023 году снизились почти вдвое

Нефтегазовые доходы России в январе и феврале этого года снизились почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило Министерство финансов России. Причиной такого снижения является падение цен на нефть марки Urals и резкое сокращение экспорта природного газа. В целом доходы бюджета в начале этого года на 25 процентов меньше, чем в прошлом.

Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь и февраль этого года. По данным ведомства, нефтегазовые доходы снизились на 46 процентов в сравнении с началом 2022 года.

Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введёнными против России странами Евросоюза, так и отказом самой России поставлять энергоносители "недружественным" странам и остановкой газоповода "Северный поток".

По данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта Urals торгуется сейчас вполовину мировых цен – менее 38 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в марте Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Ранее российские власти заявляли, что не будут продавать энергоносители в страны, которые ввели потолок цен на них.

В то же время общий объём расходов федерального бюджета за первые два месяца года составил 5 744 миллиарда рублей, что на 52 процента выше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Коммерсант", Минфин планирует с апреля ограничить дисконт нефти Urals к Brent. Также будут снижены субсидии нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. Кроме того, ведомство надеется пополнить бюджет за счёт разовых взносов, которые будут взиматься с крупного бизнеса.